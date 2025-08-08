Las críticas (dentro y fuera de Israel) al plan de Netanyahu de tomar la Ciudad de Gaza

Desde que el gobierno de Israel hizo oficiales sus planes de tomar la Ciudad de Gaza, el mayor núcleo urbano de la Franja palestina, las críticas de la comunidad internacional no han dejado de sucederse.

Y es que, con la gravísima situación humanitaria que padecen los palestinos de la Franja por culpa de la guerra entre Israel y Hamas (y que algunos expertos denuncian como hambruna), una nueva operación militar a gran escala no haría más que agravar la situación con nuevos desplazamientos masivos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo un llamamiento a que el gobierno de Benjamin Netanyahu detenga "de inmediato" un plan "que apunta a un control militar completo de la Franja de Gaza ocupada".

También China instó a Israel a "cesar de inmediato sus peligrosas acciones" tras expresar "serias preocupaciones" por lo que pueda resultar del plan israelí. Y el primer ministro británico, Keir Starmer, lo tachó "un error" y pidió que sea reconsiderado.

Incluso en clave interna, el nuevo plan cuenta con la oposición de las familias de los cerca de 20 rehenes vivos que quedan en manos de Hamas y de miembros de las fuerzas de seguridad que sostienen que, en este punto, hay poco que ganar militarmente.

Hamas ya ha resistido a una de las campañas militares más letales y destructivas desde la Segunda Guerra Mundial. El grupo insurgente asegura que solo liberará a los rehenes restantes a cambio de un alto el fuego duradero y de una retirada israelí.

Qué busca Israel con la toma de una ciudad de la que no queda mucho tras los bombardeos en Gaza

Netanyahu afirma que se necesita más presión militar para lograr los objetivos israelíes de recuperar a los rehenes y destruir a Hamas.

Israel ha bombardeado repetidamente la Ciudad de Gaza y ha lanzado importantes operaciones terrestres en las semanas posteriores al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra. Varios vecindarios e infraestructura clave han quedado destruidos casi por completo.

En vísperas de la guerra, era la ciudad más poblada de la Franja con unos 700,000 habitantes, aproximadamente la población de Washington DC. Pero cientos de miles huyeron siguiendo las órdenes de evacuación israelíes al inicio del conflicto, pero muchos regresaron durante un alto el fuego a principios de este año.

Video Bebés muertos por desnutrición en Gaza: las duras imágenes de la hambruna causada por el bloqueo israelí



Israel ya controla y ha destruido en gran medida alrededor del 75% del enclave, y la mayoría de sus alrededor de dos millones de habitantes se refugian ahora en la Ciudad de Gaza, en Deir al-Balah, una localidad en el centro del territorio, y en los vastos campamentos para desplazados en la zona de Muwasi, a lo largo de la costa.

La ofensiva israelí deja un balance oficial de más de 61,000 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud gazatí, que no distingue entre víctimas civiles y combatientes en su conteo. El ministerio forma parte del gobierno dirigido por Hamas y está compuesto por profesionales médicos. Naciones Unidas y expertos independientes consideran sus cifras como la estimación más fiable de las bajas de la guerra. Israel las cuestiona, pero no ha facilitado sus propios datos.

La negativa reacción internacional a los planes de Israel en Gaza

Israel se ha visto sometido a una creciente presión internacional en las últimas semanas, mientras las imágenes de niños hambrientos han puesto de manifiesto el empeoramiento de la crisis alimentaria. Veintiocho naciones alineadas con Occidente, entre las que están algunos de sus aliados más cercanos, pidieron que se ponga fin a la guerra el mes pasado.

Incluso el presidente Donald Trump, el mayor partidario que ha tenido Israel en la Casa Blanca, ha expresado su preocupación por el hambre. Afirmó que quiere poner fin a la guerra y devolver a todos los rehenes, pero también que depende de Israel decidir sus próximos movimientos.

Israel ha rechazado las críticas, apuntó que ha hecho todo lo posible para limitar los daños a los civiles y culpó a Hamás de sus muertes. Netanyahu ha negado que haya hambruna en Gaza a pesar de lo que dicen testigos presenciales, de los datos recopilados por expertos y de las serias advertencias de funcionarios de la ONU y de importantes grupos internacionales de ayuda que operan allí.

La oposición dentro de Israel

Otro gran operativo terrestre provocará, casi con certeza, la muerte de más soldados israelíes en ataques de relámpago, lo que socavará el apoyo interno a la guerra y podría poner en peligro a los rehenes que siguen retenidos en Gaza.

Es por esto que las familias de los rehenes se concentraron en la noche del jueves frente a las oficinas de Netanyahu para protestar por los planes del gobernante.

Protesta contra el gobierno de Israel para que acuerde con Hamas la liberación de los secuestrados. (Photo by Amir Levy/Getty Images) Imagen Amir Levy/Getty Images

En los últimos días, los insurgentes palestinos han publicado videos en los que unos demacrados rehenes aseguraban que sufrían la misma hambruna que la población palestina.

Se cree que Hamas tiene a los cautivos en túneles y en otros lugares secretos, y ha insinuado que los matará si las fuerzas israelíes se acercan.

Exfuncionarios de seguridad también se han pronunciado en contra de más operaciones militares, alegando que hay poco que ganar después de que Hamas haya quedado diezmado militarmente.

El jefe de Estado Mayor del ejército de Israel, el teniente general Eyal Zamir, supuestamente argumentó durante una reunión del Gabinete de Seguridad que un plan más amplio para tomar toda Gaza pondría en peligro a los rehenes y supondría una carga adicional para el ejército después de dos años de guerras regionales.

Con información de AP y AFP