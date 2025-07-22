ONU dice que más de 1,000 personas han muerto desde mayo en ataques israelíes mientras buscaban comida en Gaza

Más de 1,000 palestinos han muerto desde mayo mientras intentaban conseguir alimentos en la Franja de Gaza, principalmente en las inmediaciones de los centros de ayuda gestionados por un contratista estadounidense respaldado por Israel, según informó el martes la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los ataques israelíes de este martes causaron la muerte de 25 personas en Gaza, según funcionarios de salud locales.

La desesperación aumenta en este territorio de más de 2 millones de habitantes, que, según los expertos, corre el riesgo de sufrir una hambruna debido al bloqueo israelí y a su ofensiva de 21 meses. El deterioro del orden público ha provocado saqueos generalizados y ha contribuido al caos y la violencia en torno a la entrega de ayuda.

El Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamas y cuenta con profesionales médicos, declaró el martes que 101 personas, incluidos 80 niños, han muerto de hambre en los últimos días. No proporcionó diagnósticos precisos, pero las personas en crisis de hambre a menudo mueren por una combinación de desnutrición, enfermedad y privaciones.

Palestinos lloran a sus parientes muertos en un bombardeo israelí en Gaza, en el Hospital Shifa en Ciudad de Gaza, el martes 22 de julio de 2025. (AP Foto/Jehad Alshrafi) Imagen Jehad Alshrafi/AP

Israel alivió un bloqueo de dos meses y medio en mayo, permitiendo la entrada de ayuda a través de un sistema de larga data de la ONU y de la recién creada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), una contratista estadounidense. Los grupos de ayuda humanitaria afirman que no es suficiente.

Israel acusa a Hamás de desviar la ayuda, sin aportar pruebas de un desvío generalizado, y culpa a las agencias de la ONU de no entregar los alimentos que ha permitido entrar.

En un comunicado, la GHF rechazó lo que calificó de "estadísticas falsas y exageradas" de la ONU, afirmando que los incidentes más mortíferos se han relacionado con los convoyes de ayuda de la ONU.

"Lo hago por mis hijos"

Decenas de palestinos hicieron fila el martes frente a un comedor social en la ciudad de Gaza, con la esperanza de conseguir un plato de sopa de tomate aguada. Los más afortunados tenían trozos de berenjena flotando en el suyo. A medida que se agotaban los suministros, la gente con ollas se empujaba para llegar al frente.

Nadia Mdoukh, una mujer embarazada que fue desplazada de su hogar y vive en una tienda de campaña con su esposo y sus tres hijos, comentó que le preocupa ser empujada o pisoteada, y sufrir un golpe de calor, ya que las temperaturas diurnas superan los 32 °C.

“Lo hago por mis hijos. Esto es una hambruna: no hay pan ni harina”, dijo. “Tomamos esta sopa, y no viene con arroz ni nada”.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU afirma que la crisis de hambre en Gaza ha alcanzado “nuevos y asombrosos niveles de desesperación”. Ross Smith, director de emergencias de la agencia, declaró a la prensa el lunes que casi 100,000 mujeres y niños sufren desnutrición aguda grave, y un tercio de la población de Gaza lleva varios días seguidos sin comer.

Más de 1,000 muertos buscando comida

De las 1,054 personas que murieron intentando conseguir comida desde finales de mayo, 766 murieron mientras se dirigían a los centros gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Israel y Estados Unidos, según la oficina de derechos humanos de la ONU. El resto murió cuando estallaron disparos alrededor de convoyes de la ONU o centros de ayuda.

Thameen al-Kheetan, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, afirma que sus cifras provienen de "múltiples fuentes fiables sobre el terreno", incluyendo personal médico, organizaciones humanitarias y de derechos humanos. Añadió que las cifras aún se están verificando según la estricta metodología de la oficina.

Testigos palestinos y funcionarios sanitarios afirman que las fuerzas israelíes disparan regularmente contra multitudes de miles de personas que se dirigen a los centros de la Fundación Humanitaria de Gaza. El ejército afirma que solo ha realizado disparos de advertencia, y la Fundación Humanitaria de Gaza afirma que sus contratistas armados solo han disparado al aire en contadas ocasiones para intentar evitar estampidas.

La ONU se ha negado a colaborar con el GHF, alegando que su modelo viola los principios humanitarios y pone vidas en riesgo.

Una declaración conjunta de 28 países alineados con Occidente condenó el lunes “el suministro de ayuda a cuentagotas y el asesinato inhumano de civiles, incluidos niños, que buscan satisfacer sus necesidades más básicas de agua y alimentos”.

“El modelo de prestación de ayuda del gobierno israelí es peligroso, alimenta la inestabilidad y priva a los gazatíes de su dignidad humana”, decía la declaración, firmada por el Reino Unido, Francia y otros países aliados de Israel. “La negación por parte del gobierno israelí de asistencia humanitaria esencial a la población civil es inaceptable”.

Israel y Estados Unidos rechazaron la declaración, culpando a Hamas de prolongar la guerra al no aceptar las condiciones israelíes de un alto el fuego y la liberación de los rehenes secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó los combates.

Hamás ha declarado que solo liberará a los rehenes restantes a cambio de un alto el fuego duradero y la retirada israelí. Israel afirma que seguirá combatiendo hasta que Hamás sea derrotado o desarmado.

Ataques contra tiendas de campaña que albergan a desplazados

Los ataques israelíes causaron la muerte de al menos 25 personas en Gaza el martes, según funcionarios sanitarios locales, mientras Israel continuaba con una nueva incursión en la ciudad central de Deir al-Balah, una zona que se había librado en gran medida de intensos combates.

Un ataque impactó las tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas en el campamento de refugiados de Shati, ubicado junto al mar en la ciudad de Gaza, causando la muerte de al menos 12 personas, según el Hospital Shifa, que recibió a los heridos. El ejército israelí afirmó desconocer cualquier ataque similar por parte de sus fuerzas.

Entre los muertos se encontraban tres mujeres y tres niños, según declaró a The Associated Press el Dr. Mohamed Abu Selmiya, director del hospital. Otros 38 palestinos resultaron heridos, añadió.

El ataque destrozó tiendas de campaña y dejó a algunos muertos tendidos en el suelo, según imágenes compartidas por el servicio de ambulancias y emergencias del Ministerio de Salud.

Un ataque nocturno que impactó a multitudes de palestinos que esperaban camiones de ayuda en la ciudad de Gaza causó ocho muertos, informaron los hospitales. Al menos 118 personas resultaron heridas, según la Media Luna Roja Palestina.

El ejército israelí no hizo comentarios inmediatos sobre dicho ataque. Israel atribuye la muerte de civiles palestinos a Hamas, ya que los militantes operan en zonas densamente pobladas. Israel reanudó su ofensiva en marzo con un bombardeo sorpresa tras poner fin a un alto el fuego previo. Las conversaciones para una nueva tregua se han prolongado durante semanas a pesar de la presión del presidente estadounidense Donald Trump.

“Es hora de acabar con este disparate”

Militantes liderados por Hamas secuestraron a 251 personas en el ataque del 7 de octubre que desencadenó la guerra y mató a unas 1,200 personas. Se cree que menos de la mitad de los 50 rehenes que aún permanecen en Gaza siguen con vida.

Más de 59,000 palestinos han muerto durante la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza. Su recuento no distingue entre militantes y civiles, pero el ministerio afirma que más de la mitad de los muertos son mujeres y niños. La ONU y otras organizaciones internacionales lo consideran la fuente más fiable de datos sobre víctimas.

En Jerusalén, los principales líderes religiosos pidieron a la comunidad internacional que ayudara a poner fin a la guerra tras realizar una inusual visita a Gaza la semana pasada.

Su visita se produjo después de que la única iglesia católica de Gaza fuera alcanzada por un proyectil israelí en un ataque que causó la muerte de tres personas y heridas a diez, incluyendo a un sacerdote que había desarrollado una estrecha amistad con el difunto papa Francisco. El ataque provocó la condena del papa León XIV y de Trump, y provocó declaraciones de arrepentimiento por parte de Israel, que afirmó que fue un accidente.

"Es hora de acabar con este disparate, de poner fin a la guerra", declaró a la prensa el patriarca latino, cardenal Pierbattista Pizzaballa.

Pizzaballa y el patriarca ortodoxo griego, Teófilos III, afirmaron haber presenciado una Gaza "casi totalmente destruida". Dijeron haber visto a ancianos, mujeres y niños "totalmente hambrientos" y pidieron ayuda humanitaria urgente.

"Cada hora sin comida, agua, medicinas ni refugio causa un daño profundo", declaró Pizzaballa. "Es moralmente inaceptable e injustificable".

