Las fuerzas israelíes atacan el Hospital Nasser, el más grande en el sur de Gaza: hay al menos un paciente muerto y varios heridos

Video Así hallaron el auto de la niña palestina que clamó ayuda y la ambulancia que intentó rescatarla

Las fuerzas israelíes irrumpieron este jueves en el principal hospital del sur de Gaza, horas después de que el fuego israelí matara a un paciente e hiriera a otros seis dentro del complejo. El ejército israelí dijo que el motivo de la operación es que estaba buscando los restos de los rehenes tomados por Hamas.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos condenó el asalto y dijo que la acción "sigue un patrón de ataques de fuerzas israelíes a infraestructura vital en Gaza, especialmente hospitales, con graves consecuencias para pacientes y sanitarios", subrayó la portavoz Ravina Shamdasani en un comunicado.

PUBLICIDAD

"Tras un conflicto que ha dejado cerca de 70,000 heridos, en un sistema sanitario casi colapsado debido a los ataques a las instalaciones de salud y restricciones a suministros esenciales, el impacto en los civiles es terrible", añadió.

La redada en el Hospital Nasser se produjo después de que las tropas sitiaran las instalaciones durante casi una semana, con cientos de miembros del personal, pacientes y otras personas en el interior luchando bajo intenso fuego y suministros cada vez más escasos, incluidos alimentos y agua.

Un día antes, el ejército ordenó a miles de desplazados que se habían refugiado allí que abandonaran el hospital de la ciudad de Khan Younis, foco de la ofensiva de Israel contra Hamas en las últimas semanas.

La guerra no muestra señales de terminar y el riesgo de un conflicto más amplio aumentó a medida que Israel y el grupo militante libanés Hezbolá intensificaron sus ataques después de un intercambio particularmente mortal el miércoles.

Por qué buscaban a rehenes en el hospital

El ejército dijo que tenía “inteligencia creíble” de que Hamas había retenido a rehenes en el Hospital Nasser y que los restos de los rehenes podrían estar todavía dentro. El contraalmirante Daniel Hagari, principal portavoz militar, dijo que las fuerzas estaban llevando a cabo una operación “precisa y limitada” allí y que no evacuarían por la fuerza a médicos ni pacientes.

Israel acusa a Hamas de utilizar hospitales y otras estructuras civiles para proteger a sus combatientes.

PUBLICIDAD

Una rehén liberada dijo a The Associated Press el mes pasado que ella y más de dos docenas de cautivos más habían sido retenidos en el Hospital Nasser. El derecho internacional prohíbe atacar instalaciones médicas; pueden perder esas protecciones si se utilizan con fines militares, aunque las operaciones contra ellos aún deben ser proporcionales a cualquier amenaza.

Mientras las tropas registraban los edificios del hospital, ordenaron a más de 460 miembros del personal, pacientes y sus familiares que se trasladaran a un edificio más antiguo del complejo que no está equipado para tratar a pacientes, dijo el Ministerio de Salud de Gaza. Estaban "en duras condiciones, sin alimentos ni fórmula para bebés" y con una grave escasez de agua, dijo.

Seis pacientes quedaron en cuidados intensivos, junto con tres bebés en incubadoras sin personal que los atendiera. El ministerio dijo que el combustible para los generadores se acabaría pronto, poniendo en peligro sus vidas.

Video ¿Quiénes son los dos rehenes hispanos rescatados en Gaza por Israel?

Escenas de pánico en el hospital

El Hospital Nasser ha sido el último foco de las operaciones militares israelíes que han destruido el sector sanitario de Gaza mientras éste lucha por tratar a un flujo constante de personas heridas en los bombardeos diarios.

Tropas, tanques y francotiradores israelíes han rodeado el hospital durante al menos una semana, y el fuego desde el exterior ha matado recientemente a varias personas en el interior, según funcionarios de salud.

“No hay agua ni comida. La basura está por todas partes. Las aguas residuales han inundado la sala de urgencias”, dijo Raed Abed, un paciente herido que se encontraba entre los que abandonaron el Hospital Nasser por orden israelí el miércoles.

PUBLICIDAD

Abed, que aún sufre una grave herida en el estómago, dijo que inicialmente se desplomó cuando se levantó de la cama del hospital y trató de irse. Luego esperó afuera durante horas mientras las tropas hacían pasar a los que salían de cinco en cinco, arrestando a algunos y obligándolos a desnudarse hasta quedar en ropa interior, dijo. Finalmente, caminó kilómetros hasta llegar a la ciudad fronteriza de Rafah, donde lo internaron en un hospital. Acostado allí en una cama, jadeaba de dolor por la herida mientras hablaba.

Durante la noche, un ataque impactó una de las salas del Hospital Nasser, matando a un paciente e hiriendo a otros seis, dijo a la AP el Dr. Khaled Alserr, uno de los cirujanos que quedaban allí.

El video mostró a los médicos luchando para trasladar a los pacientes por un pasillo lleno de humo o polvo, mientras en una habitación oscura un hombre herido gritaba de dolor mientras afuera resonaban los disparos.

"La situación empeora cada hora y cada minuto", dijo Alserr.