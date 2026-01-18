China

Explosión en fábrica de China deja al menos dos muertos y 84 personas hospitalizadas

Las autoridades chinas detuvieron a los responsables de una fábrica estatal de acero en Mongolia Interior tras una explosión ocurrida el domingo en Baotou, que dejó dos muertos, 84 personas hospitalizadas y ocho desaparecidas.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
La policía china detuvo a los responsables de una fábrica de acero en la región de Mongolia Interior tras una explosión el domingo que causó la muerte de dos personas y dejó a otras 84 hospitalizadas. Otras ocho personas siguen desaparecidas.

Un tanque de almacenamiento presurizado diseñado para contener vapor y agua a alta temperatura explotó en la fábrica, dijeron el lunes funcionarios de la ciudad de Baotou.

La explosión ocurrió en una planta de Baogang United Steel en la ciudad de Baotou alrededor de las 15:00 h (hora local) del domingo y provocó temblores en los alrededores. Un equipo de rescate buscaba a las ocho personas desaparecidas, según informó un representante de la Oficina de Información de la ciudad de Baotou en una conferencia de prensa.

Baogang United Steel es una importante empresa estatal, según los medios estatales.

¿Qué han dicho las autoridades?

Wang Weizhong, secretario del Partido de Mongolia Interior, y Bao Gang, presidente del gobierno regional, compartió que ya acudieron al lugar para las labores de rescate.

Además, pidió que se haga una investigación inmediata para saber cuál fue la causa del accidente y que se le de apoyo médico a todas las personas afectadas por la explosión.

Relacionados:
ChinaExplosionesaccidenteNoticiasEmpresas

