Israel espera la liberación de tres rehenes de alto perfil y noticias sobre un bebé secuestrado

Yarden Bibas, Keith Siegel y Ofer Kalderon son tres rehenes de Hamas muy conocidos entre los israelíes desde su secuestro en el ataque de la milicia palestina que dio pie a la guerra en Gaza en octubre de 2023. Por eso, la aparición de sus nombres en la lista de los que van a ser liberados este sábado despertó enorme emoción, pero también inquietud.

En particular por Bibas y por un motivo más bien agridulce: su liberación vendrá a reducir las esperanzas de que estén con vida hijos pequeños, los más jóvenes entre los secuestrados; así como su madre, Shiri.

PUBLICIDAD

Aunque Hamas ha insistido en que fallecieron en un bombardeo israelí, en el país no han perdido la esperanza y han sido protagonistas de campañas para su liberación.

En este cuarto intercambio desde la entrada en vigor del alto el fuego del 19 de enero, Israel debe liberar a 90 presos palestinos, de los cuales nueve purgan penas de cadena perpetua, informó la ONG Club de Prisioneros Palestinos. La primera fase de la tregua contempla el canje de 33 rehenes por 2,000 prisioneros.

Unas 250 personas fueron secuestradas cuando Hamas irrumpió en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles. Se calcula que pueden haber fallecido un tercio de las cerca de los 80 que no han regresado.

La posterior ofensiva aérea y terrestre de Israel ha sido una de las más mortales y destructivas en décadas. Más de 47,000 palestinos han muerto, más de la mitad de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no especifica cuántos de los muertos eran combatientes.

Quién son Bibas, Siegel y Kalderon, los rehenes en la lista del sábado

La alegría de la noticia de que Yarden Bibas sería liberado también fue un jarro de agua fría para las esperanzas de que su esposa e hijos siguieran vivos en Gaza. Hamas ha dicho que los tres murieron en un ataque aéreo israelí, pero ese país no lo ha confirmado oficialmente.

La semana pasada, el portavoz Daniel Hagari dijo que el ejército estaba “extremadamente preocupado” por el bienestar de la familia.

Bibas fue secuestrado en el Kibbutz Nir Oz el 7 de octubre. Las fotos del momento parecen mostrarlo herido. Se cree que fue capturado por separado de su esposa e hijos ya que, en otro video, Shiri aparece envolviendo a sus dos hijos con una manta y siendo conducidos por hombres armados.

PUBLICIDAD

Kfir, que tenía 9 meses en ese momento, se convirtió en el rehén más joven. Su foto, con una sonrisa entonces sin dientes, pronto emergió como la imagen de la impotencia y la ira sobre la crisis de los rehenes.



Por su parte, Keith Siegel es un terapeuta ocupacional israelí estadounidense que reside en Chapel Hill, Carolina del Norte. Fue secuestrado con su esposa, Aviva Siegel, del kibutz Kfar Aza.

La mujer fue liberada durante el acuerdo de alto al fuego de noviembre de 2023, y ha hecho campaña en todo el mundo por la liberación de su esposo. Señaló que estuvo secuestrada con su esposo durante los 51 días que duró su cautiverio y que la consolaba tenerlo a su lado mientras eran trasladados de túnel en túnel, casi sin comida ni agua. Sus últimas palabras para él fueron: “Sé fuerte por mí”.

El último de la lista del sábado es Ofer Kalderon, carpintero franco-israelí que fue capturado por milicianos en el kibutz Nir Oz, junto con sus hijos, Sahar (16) y Erez (11). Su exesposa, Hadas, también fue secuestrada.

Los niños y Hadas Kalderon fueron liberados durante el intercambio de rehenes en noviembre. La mujer ha dicho que los niños han sufrido desde que dejaron el cautiverio, preocupados por la salud de su padre.

El paso fronterizo de Rafah abrirá el sábado

Como parte del acuerdo de un alto el fuego, el paso fronterizo entre Egipto y Rafah, extremo sur de la Franja de Gaza, abrirá el sábado tras el canje de prisioneros y rehenes.

PUBLICIDAD

"Los mediadores informaron a Hamas de la decisión de Israel de abrir el punto de paso de Rafah", indicó un alto mando de la milicia palestina.

Otra fuente, cercana a las conversaciones, precisó que la iniciativa permitirá la evacuación de heridos, como parte del acuerdo de alto el fuego.

Con información de AP y AFP.