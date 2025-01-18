Kfir, el bebé rehén de Hamas cuya posible liberación tiene a Israel en vilo

Video Con gritos y lágrimas: palestinos celebran alto al fuego en la guerra en Gaza

El acuerdo de alto el Fuego en Gaza, que prevé en su primera fase la liberación de 737 palestinos presos palestinos a cambio de 33 rehenes de Hamas, tiene a Israel en vilo por el destino del más pequeño de los retenidos, Kfir Bibas, un bebé de origen argentino que este sábado cumple 2 años.

A pesar de que fuentes de Hamas han afirmado que Kfir murió en un bombardeo israelí sobre Gaza, muchos conservan la esperanza del regreso del menor de los 250 rehenes que tomó la milicia palestina en el ataque del 7 de octubre de 2023.

La imagen de Kfir Bibas —que entonces tenía 9 meses y fue tomado como rehén junto a su hermano de 4 y sus padres, Shiri y Yarden Bibas—, con sonrisa desdentada, se ha convertido en un símbolo en todo Israel.

Imagen de una manifestante proisraelí en París con una foto de Kfir. (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP) (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN/AFP via Getty Images) Imagen STEPHANE DE SAKUTIN/AFP via Getty Images

"Pienso en ellos (...) y siento escalofríos", afirmó Osnat Nyska, una mujer de 70 años, cuyos nietos asistieron a la misma guardería que los hermanos Bibas.

Las primeras liberaciones de rehenes se esperan para el mismo domingo. Según dos fuentes cercanas a Hamas citadas por AFP, el primer grupo estará compuesto por tres mujeres.

Los cuatro miembros de la familia estaban en una lista obtenida por The Associated Press que nombraba a 33 rehenes que podrían ser liberados en la fase inicial de seis semanas del acuerdo preliminar.

Video Biden da detalles del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas: "Palestinos podrán volver a su hogar"



Shiri, Ariel y Kfir iban a ser liberados con otras mujeres y niños durante un alto al fuego en noviembre de 2023, pero se desmoronó después de una semana.

“Quiero decirles a todas las partes involucradas en las negociaciones: Es hora de terminar esto”, manifestó Zailer, con lágrimas corriendo por su rostro. “Es hora de traer a casa a nuestra gente, es hora de terminar esta guerra”.

Los familiares que no saben si preparar un funeral o una fiesta

Daniel Lifshitz tiene a su abuelo de 84 años cautivo en Gaza junto con muchos de sus amigos. Su abuela fue liberada poco después del ataque inicial.

Mientras espera noticias, Lifshitz mira constantemente su teléfono buscando actualizaciones y se comunica con los negociadores de rehenes en busca de señales positivas.

Cuanto menos responden, más optimistas parecen las cosas, dijo sobre su experiencia con ellos. Pero incluso el anuncio de un acuerdo solo proporcionaría algo de alivio.

“Viene otra montaña rusa: ¿está vivo o no? ¿Debo preparar un funeral o debo preparar una celebración?”, se preguntó Lifshitz. Es algo que su familia no quiere discutir.