Hamas libera a 4 mujeres soldados israelíes a cambio de 200 prisioneros, como parte del alto al fuego en Gaza

Los militantes de Hamas entregaron a la Cruz Roja a cuatro mujeres soldados israelíes cautivas en la ciudad de Gaza el sábado, mientras que Israel liberó a 200 detenidos palestinos como parte del frágil alto el fuego en la Franja de Gaza.

Las cuatro soldados israelíes sonrieron mientras saludaban y hacían gestos de aprobación desde un escenario en la Plaza Palestina de la Ciudad de Gaza, con militantes a ambos lados y una multitud de miles de personas observando antes de que los llevaran a vehículos de la Cruz Roja que los esperaban.

Israel liberó luego a 70 prisioneros palestinos, a los que no se les permitirá regresar a la Franja de Gaza o Cisjordania, según la televisión estatal egipcia Qahera TV, que dijo que habían llegado al lado egipcio del cruce fronterizo de Rafah con Gaza. Egipto sirvió como mediador clave en más de un año de conversaciones que llevaron al acuerdo de tregua.

Más tarde, los autobuses que transportaban al resto de los 200 prisioneros palestinos liberados se dirigieron desde la prisión de Ofer, en la Cisjordania ocupada, hacia Jerusalén y la ciudad de Ramallah, donde los esperaban multitudes de familiares y simpatizantes.

Cuando las cuatro soldados israelíes fueron liberados, cientos de personas vitorearon en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, donde estaban viendo el drama desarrollarse en una gran pantalla de televisión.

"Me quedé sin palabras", dijo Aviv Bercovich, uno de los espectadores. "Se me puso la piel de gallina viéndolos. Solo quiero que termine la guerra".

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu publicó más tarde un video que muestra a los rehenes liberados siendo recibidos en una base del ejército israelí. Una de ellas, Liri Albag, sonrió, levantó los dos pulgares y formó un corazón con su mano antes de subir a una camioneta.

La oficina de Netanyahu dijo más tarde que Arbel Yehoud, un rehén civil retenido por Hamas, supuestamente había sido liberado el sábado. Israel no permitirá que los palestinos comiencen a regresar al norte de Gaza, lo que se esperaba que comenzara el domingo, hasta que Yehoud sea liberada, indicó.

Un alto funcionario de Hamas dijo que el grupo informó a los mediadores que Yehoud será liberada la próxima semana.

Las multitudes en Tel Aviv y también en la ciudad de Gaza comenzaron a reunirse temprano en el día en anticipación del segundo intercambio de este tipo entre Israel y Hamas desde que comenzó un alto el fuego en la Franja de Gaza el fin de semana pasado.

La tregua tiene como objetivo poner fin a la guerra más mortífera y destructiva jamás librada entre Israel y el grupo militante. El frágil acuerdo se ha mantenido hasta ahora, acallando los ataques aéreos y los cohetes y permitiendo que fluya más ayuda al pequeño territorio costero.

Cuando comenzó el alto el fuego el domingo, tres rehenes retenidos por los militantes fueron liberados a cambio de 90 prisioneros palestinos, todos mujeres y niños.

¿Quiénes son las soldados y prisioneros que están siendo liberados?

Soldados israelíes rehenes saludan a una multitud palestina antes de ser entregados a la Cruz Roja en la ciudad de Gaza, el sábado 25 de enero de 2025. Imagen Abed Hajjar/AP



Las soldados israelíes, Karina Ariev, de 20 años, Daniella Gilboa, de 20 años, Naama Levy, de 20 años, y Albag, de 19, fueron capturados en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra.

A cambio, Israel aceptó liberar a 200 prisioneros, incluidos 121 que cumplían cadena perpetua, según una lista publicada por Hamas.

Entre los militantes más notorios que están siendo liberados se encuentran Mohammad Odeh, de 52 años, y Wael Qassim, de 54, ambos de Jerusalén oriental. Fueron acusados de llevar a cabo una serie de ataques mortales de Hamas contra israelíes, incluido un atentado con bomba en una cafetería de la Universidad Hebrea de Jerusalén en 2002 que mató a nueve personas, incluidos cinco ciudadanos estadounidenses.

De los 70 que fueron expulsados a Egipto, algunos podrían acabar yendo a otros países, con la esperanza de que se les permita volver a sus hogares.

Argelia, Túnez y Turquía han expresado su disposición a acogerlos, según Abdullah al-Zaghari, el jefe de un grupo de defensa de los presos palestinos.

Los cuatro soldados israelíes liberados fueron sacados de la base de Nahal Oz, cerca de la frontera con Gaza, cuando militantes palestinos la invadieron, matando a más de 60 soldados allí. Las mujeres secuestradas habían servido en una unidad de vigías encargada de vigilar las amenazas a lo largo de la frontera.

Una quinta soldado de su unidad, Agam Berger, de 20 años, no está incluida en la lista.

"Esto es enorme", dijo Radwan Abu Rawiya, residente de la ciudad de Gaza, uno de los miles de personas que vieron cómo entregaban a los rehenes en la plaza Palestina.

"La gente se olvidó de la guerra, la destrucción y está celebrando", dijo.

¿Qué sigue en el acuerdo de alto el fuego?

Se esperaba que Israel comenzara a retirarse del corredor Netzarim, una carretera este-oeste que divide Gaza en dos, y permitiera a los palestinos desplazados en el sur regresar a sus antiguos hogares en el norte por primera vez desde el comienzo de la guerra.

Pero eso parece estar en suspenso a la espera de la liberación de Yehoud.

El Ministerio del Interior dirigido por Hamas dijo anteriormente que los palestinos desplazados podrán regresar al norte de Gaza a partir del domingo. El ministerio, que supervisa las fuerzas policiales, dijo que los palestinos podrán moverse entre el sur y el norte de Gaza a pie a través de la carretera costera Rashid.

Lo que sucederá después de la fase inicial de seis semanas del acuerdo es incierto, pero muchos esperan que conduzca al fin de una guerra que ha arrasado amplias franjas de Gaza, ha desplazado a la gran mayoría de su población y ha dejado a cientos de miles de personas en riesgo de hambruna.

El conflicto comenzó con un ataque transfronterizo liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, cuando militantes palestinos mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron como rehenes a otras 250.

Más de 100 rehenes fueron liberados en una tregua de una semana el mes siguiente. Pero docenas han permanecido en cautiverio durante más de un año sin contacto con el mundo exterior. Israel cree que al menos un tercio de los más de 90 cautivos que aún se encuentran dentro de Gaza murieron en el ataque inicial o en cautiverio.

La guerra aérea y terrestre de Israel, una de las más mortíferas y destructivas en décadas, ha matado a más de 47,000 palestinos, según funcionarios de salud locales, que no dicen cuántos eran militantes. Las mujeres y los niños representan más de la mitad de las muertes.