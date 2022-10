EEUU alega que espías chinos trataron de robar documentos clasificados y repatriar a un inmigrante

Para compensar a quien creían era su informante, uno de los espías, He, le entregó 61,000 dólares en Bitcoin. He respondió al recibir el documento que era “exactamente lo que estoy esperando” y que estaba “esperando los comentarios de algunos muchachos”. Luego le dijo que la compañía en cuestión quería que robara el memorando con la estrategia acusatoria y que en algún momento trató de hablar directamente con este, pero He advirtió: “es demasiado peligroso”.