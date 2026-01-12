Irán Embajada virtual de Estados Unidos en Irán pide a sus ciudadanos abandonar el país: "Salgan de Irán ahora" Irán vive una de las jornadas de protestas más violentas que ha vivido en los últimos años, sumado a que la gente suma más de 100 horas sin internet

La Embajada virtual de Estados Unidos en Irán emitió una alerta de viaje, en la que pide a sus ciudadanos abandonar el país ante la crisis que se vive por las protestas iraníes.

Las protestas en Irán se intensifican y podrían tornarse violentas, con el consiguiente riesgo de arrestos y heridos. Se intensifican las medidas de seguridad, se cierran carreteras, se interrumpe el transporte público y se bloquea el acceso a internet. El Gobierno de Irán ha restringido el acceso a las redes móviles, fijas y de internet nacional. Las aerolíneas siguen limitando o cancelando vuelos hacia y desde Irán, y varias han suspendido sus servicios hasta el viernes 16 de enero



Ante esto, y los cortes continuos de Internet, pidió a los ciudadanos estadounidenses "planificar medios de comunicación alternativos y, si es seguro hacerlo, considerar salir de Irán por tierra a Armenia o Turquía".

Entre las acciones a tomar:

Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense.



Si no puede salir, busque un lugar seguro dentro de su residencia o en otro edificio seguro. Lleve provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales.

¿Qué pasa si tengo doble nacionalidad: estadounidense e iraní

Las personas con doble nacionalidad estadounidense e iraní deben salir de Irán con pasaporte iraní. El gobierno iraní no reconoce la doble nacionalidad. y tratará a las personas con doble nacionalidad estadounidense e iraní únicamente como ciudadanos iraníes.

Los ciudadanos estadounidenses corren un riesgo significativo de ser interrogados, arrestados y detenidos en Irán. Mostrar un pasaporte estadounidense o demostrar vínculos con Estados Unidos puede ser motivo suficiente para que las autoridades iraníes detengan a alguien.

¿Por cuáles fronteras pueden salir los ciudadanos estadounidenses?

La embajada virtual de Estados Unidos en Irán, da una lista de las fronteras por las que pueden salir sus ciudadanos:

A partir del lunes 12 de enero, la frontera terrestre armenia en Agarak/Norduz permanece abierta. Los ciudadanos estadounidenses que entren a Armenia desde Irán necesitan un pasaporte estadounidense válido y pueden permanecer hasta 180 días sin visa.

A partir del lunes 12 de enero, los cruces fronterizos terrestres de Turquía con Irán permanecen abiertos (Gürbulak/Bazargan, Kapıköy/Razi y Esendere/Serow). Para los ciudadanos estadounidenses que deseen salir de Irán por tierra a través de estos pasos fronterizos:

Las personas con doble nacionalidad estadounidense e iraní que planeen ingresar a Turquía con pasaportes iraníes o turcos no requieren aprobación previa.

A partir del lunes 12 de enero, las fronteras terrestres de Turkmenistán están abiertas, pero los ciudadanos estadounidenses necesitan una autorización especial del Gobierno de Turkmenistán antes de acercarse a la frontera.

Los ciudadanos estadounidenses que necesiten salir urgentemente de Irán vía Azerbaiyán deben saber que la entrada a Azerbaiyán desde Irán ha sido restringida para los ciudadanos estadounidenses durante períodos de alta tensión, como el conflicto de junio de 2025 entre Irán e Israel.

Los ciudadanos estadounidenses deben considerar rutas alternativas para salir de Irán. No deben viajar a Afganistán, Irak ni a la zona fronteriza entre Pakistán e Irán.



El gobierno estadounidense no mantiene relaciones diplomáticas ni consulares con la República Islámica de Irán. El gobierno suizo, a través de su embajada en Teherán, actúa como potencia protectora de los intereses estadounidenses en Irán.

Irán suma más de 100 horas sin internet

De acuerdo con NetBlocks, que revisa la ciberseguridad y gobernanza del Internet en el mundo, indica que Irán suma más de 100 horas sin internet.

Aunque el gobierno iraní dijo que pronto se restablecería Internet, hasta el momento el país permanece fuera de línea.