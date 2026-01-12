Irán

Embajada virtual de Estados Unidos en Irán pide a sus ciudadanos abandonar el país: "Salgan de Irán ahora"

Irán vive una de las jornadas de protestas más violentas que ha vivido en los últimos años, sumado a que la gente suma más de 100 horas sin internet

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Qué está pasando en Irán? Estas son las claves para entender las protestas

La Embajada virtual de Estados Unidos en Irán emitió una alerta de viaje, en la que pide a sus ciudadanos abandonar el país ante la crisis que se vive por las protestas iraníes.

Las protestas en Irán se intensifican y podrían tornarse violentas, con el consiguiente riesgo de arrestos y heridos. Se intensifican las medidas de seguridad, se cierran carreteras, se interrumpe el transporte público y se bloquea el acceso a internet. El Gobierno de Irán ha restringido el acceso a las redes móviles, fijas y de internet nacional. Las aerolíneas siguen limitando o cancelando vuelos hacia y desde Irán, y varias han suspendido sus servicios hasta el viernes 16 de enero


Ante esto, y los cortes continuos de Internet, pidió a los ciudadanos estadounidenses "planificar medios de comunicación alternativos y, si es seguro hacerlo, considerar salir de Irán por tierra a Armenia o Turquía".

PUBLICIDAD

Entre las acciones a tomar:

Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense.


Si no puede salir, busque un lugar seguro dentro de su residencia o en otro edificio seguro. Lleve provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales.

¿Qué pasa si tengo doble nacionalidad: estadounidense e iraní

Más sobre Irán

¿Cómo los pilotos y las aerolíneas protegen a los pasajeros de los conflictos armados?
4:29

¿Cómo los pilotos y las aerolíneas protegen a los pasajeros de los conflictos armados?

Mundo
En un minuto: Administración Trump acude al Senado para reportar sobre los bombardeos en Irán
1:16

En un minuto: Administración Trump acude al Senado para reportar sobre los bombardeos en Irán

Mundo
En un minuto: Trump insiste en una "destrucción total" de las instalaciones nucleares iraníes
1:20

En un minuto: Trump insiste en una "destrucción total" de las instalaciones nucleares iraníes

Mundo
Trump frustrado con Israel e Irán: Tenemos dos países que "no saben qué #$%^& están haciendo"
0:43

Trump frustrado con Israel e Irán: Tenemos dos países que "no saben qué #$%^& están haciendo"

Mundo
En un minuto: Israel e Irán se acusan de violar el alto el fuego anunciado por Trump
1:12

En un minuto: Israel e Irán se acusan de violar el alto el fuego anunciado por Trump

Mundo
La respuesta de Irán a los bombardeos de EEUU lució simbólica y por qué parece dispuesto a dejar de atacar a Israel
5 mins

La respuesta de Irán a los bombardeos de EEUU lució simbólica y por qué parece dispuesto a dejar de atacar a Israel

Mundo
Qué se sabe de la "muy débil" respuesta militar de Irán a EEUU: avisó del ataque, los misiles fueron interceptados y no dejaron víctimas
3 mins

Qué se sabe de la "muy débil" respuesta militar de Irán a EEUU: avisó del ataque, los misiles fueron interceptados y no dejaron víctimas

Mundo
Estas fueron las bases de EEUU en Irak y Catar atacadas por Irán este lunes
2 mins

Estas fueron las bases de EEUU en Irak y Catar atacadas por Irán este lunes

Mundo
¿Dónde está el uranio de Irán? Abundan las preguntas tras los ataques estadounidenses
4 mins

¿Dónde está el uranio de Irán? Abundan las preguntas tras los ataques estadounidenses

Mundo
Qué pasa si Irán bloquea el estrecho de Ormuz como represalia a los ataques de EEUU
3 mins

Qué pasa si Irán bloquea el estrecho de Ormuz como represalia a los ataques de EEUU

Mundo

Las personas con doble nacionalidad estadounidense e iraní deben salir de Irán con pasaporte iraní. El gobierno iraní no reconoce la doble nacionalidad. y tratará a las personas con doble nacionalidad estadounidense e iraní únicamente como ciudadanos iraníes.

Los ciudadanos estadounidenses corren un riesgo significativo de ser interrogados, arrestados y detenidos en Irán. Mostrar un pasaporte estadounidense o demostrar vínculos con Estados Unidos puede ser motivo suficiente para que las autoridades iraníes detengan a alguien.

¿Por cuáles fronteras pueden salir los ciudadanos estadounidenses?

La embajada virtual de Estados Unidos en Irán, da una lista de las fronteras por las que pueden salir sus ciudadanos:

A partir del lunes 12 de enero, la frontera terrestre armenia en Agarak/Norduz permanece abierta. Los ciudadanos estadounidenses que entren a Armenia desde Irán necesitan un pasaporte estadounidense válido y pueden permanecer hasta 180 días sin visa.

A partir del lunes 12 de enero, los cruces fronterizos terrestres de Turquía con Irán permanecen abiertos (Gürbulak/Bazargan, Kapıköy/Razi y Esendere/Serow). Para los ciudadanos estadounidenses que deseen salir de Irán por tierra a través de estos pasos fronterizos:

  • Las personas con doble nacionalidad estadounidense e iraní que planeen ingresar a Turquía con pasaportes iraníes o turcos no requieren aprobación previa.

A partir del lunes 12 de enero, las fronteras terrestres de Turkmenistán están abiertas, pero los ciudadanos estadounidenses necesitan una autorización especial del Gobierno de Turkmenistán antes de acercarse a la frontera.
Los ciudadanos estadounidenses que necesiten salir urgentemente de Irán vía Azerbaiyán deben saber que la entrada a Azerbaiyán desde Irán ha sido restringida para los ciudadanos estadounidenses durante períodos de alta tensión, como el conflicto de junio de 2025 entre Irán e Israel.

Los ciudadanos estadounidenses deben considerar rutas alternativas para salir de Irán. No deben viajar a Afganistán, Irak ni a la zona fronteriza entre Pakistán e Irán.


El gobierno estadounidense no mantiene relaciones diplomáticas ni consulares con la República Islámica de Irán. El gobierno suizo, a través de su embajada en Teherán, actúa como potencia protectora de los intereses estadounidenses en Irán.

PUBLICIDAD

Irán suma más de 100 horas sin internet

De acuerdo con NetBlocks, que revisa la ciberseguridad y gobernanza del Internet en el mundo, indica que Irán suma más de 100 horas sin internet.

Aunque el gobierno iraní dijo que pronto se restablecería Internet, hasta el momento el país permanece fuera de línea.

Mira también:

Relacionados:
IránNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX