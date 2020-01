El teléfono del dueño de Amazon habría sido hackeado por el príncipe heredero de Arabia Saudí

La declaración se produce después de que el periódico británico The Guardian publicara este martes que el celular del dueño de Amazon había sido presuntamente hackeado en 2018 después de haber recibido un mensaje de whatsApp enviado desde la cuenta personal del príncipe heredero Mohammed bin Salman .

Callamard, relator especial de la ONU sobre ejecuciones sumarias y extrajudiciales y Kaye, relator especial de la ONU sobre libertad de expresión dijeron a través de un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas que, de acuerdo con el análisis forense, existe la posibilidad de que para la intrusión al iPhone de Bezos se haya usado un programa de espionaje de una compañía israelita ."La información que hemos recibido sugiere la posible implicación del príncipe heredero en la vigilancia del Sr. Bezos, en un esfuerzo no solo de influir, si no de silenciar un reportaje del periódico The Washington Post sobre Arabia Saudí.