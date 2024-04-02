Qué se sabe de la 'Unidad 29155', el grupo de inteligencia ruso señalado por el síndrome de La Habana

Video En un minuto: EEUU concluye que el ‘síndrome de La Habana’ no fue provocado por un adversario extranjero

La Unidad 29155 de la inteligencia militar rusa ha sido colocada en los reflectores como la posible responsable de ocasionar a diversos diplomáticos y espías estadounidenses el llamado ' síndrome de La Habana', de acuerdo con una investigación The Insider, Der Spiegel y el programa '60 minutes' de CBS.

Según la investigación, miembros de alto rango de la Unidad 29155 recibieron premios y ascensos por trabajos relacionados con el desarrollo de "armas acústicas no letales", a pesar de que Rusia ha negado previamente cualquier participación.

La misteriosa dolencia conocida como 'síndrome de La Habana' ha sido descrita con síntomas que incluyen migrañas, náuseas, lapsos de memoria y mareos. Según el informe de Insider, el primer incidente pudo haber ocurrido antes de 2016.

El Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de La Habana en 2021 que autoriza al Departamento de Estado, la CIA y otras agencias gubernamentales de Estados Unidos a proporcionar pagos al personal y a sus familias que hayan sido afectados por la dolencia durante su asignación.

Esto es lo que se sabe hasta ahora de la Unidad 29155, que ha sido señalada en la investigación como los presuntos responsables de los ataques:

Creada para actos de sabotaje

De acuerdo con la investigación de The Insider, se trata de una unidad que originalmente fue creada para entrenamiento dentro del Departamento de inteligencia de Rusia (GRU), pero en 2008 fue reorganizada para incluir campañas de desestabilización política a nivel mundial.

“Su ámbito de actuación es mundial para llevar a cabo operaciones letales y actos de sabotaje. Su misión es encontrar, preparar y ejecutar, todo en apoyo de los sueños imperiales de Vladimir Putin”, según declaró a The Insider un antiguo alto cargo de la CIA experto en Rusia.

Un texto del diario The New York Times describe a la unidad como “ un grupo tan secreto y hermético que resulta imposible de poder anticipar cuándo y dónde van a actuar".

"Ni siquiera están claros cuáles son sus objetivos y los propósitos que los llevan a realizar una determinada acción".

¿Quién forma parte de esta unidad?

Según refiere The New York Times, la Unidad está comandada por el mayor general Andrei Vladimirovich Averyanov y tiene su base en la sede del 161º Centro de Capacitación de Especialistas para Fines Especiales en el este de Moscú.

Entre sus miembros se incluyen veteranos de las guerras rusas en Afganistán, Chechenia y Ucrania.

¿Cómo se supo de su existencia?

Le Monde informó en diciembre de 2019, citando contactos de inteligencia francesa, que 15 agentes relacionados con la Unidad 29155 visitaron una región en los Alpes franceses entre 2014 y 2018, incluidos Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, quienes se cree que son responsables del envenenamiento de Sergei Skripal, un exoficial de espionaje ruso que se convirtió en agente doble de Reino Unido.

Según las autoridades británicas, el oficial de alto rango del GRU Denis Vyacheslavovich Sergeev ha sido identificado como el comandante del equipo que envenenó con un agente nervioso a Sergei Skripal y su hija Yulia Skripal.

La unidad 29155 también ha sido vinculada a los intentos de asesinato del traficante de armas búlgaro Emilian Gebrev en abril de 2015, del excoronel del GRU Sergei Skripal en marzo de 2018 y de un fallido complot en Montenegro en 2016.

