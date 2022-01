EEUU asegura que Rusia está creando un "posible pretexto" para invadir Ucrania

Nina Jankowicz, miembro global del Centro Wilson con sede en Washington, dijo que los esfuerzos de desinformación de Rusia han evolucionado desde el período previo a su anexión de Crimea hasta ahora. Esta vez, el Kremlin parece estar impulsando narrativas anti-Ucrania con altos funcionarios haciendo declaraciones públicas belicosas, dijo Jankowicz, autor de “How To Lose the Information War: Russia, Fake News, and the Future of Conflict”.