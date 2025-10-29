Cambiar Ciudad
Cruceros

El crucero zarpó y olvidaron a una anciana de 80 años en una isla remota. Al buscarla, la encontraron muerta

En un comunicado difundido por medios locales, el director ejecutivo de Coral Expeditions, Mark Fifield, reconoció la “trágica muerte de una pasajera” de la que no se ha dado a conocer el nombre.

Univision picture
Por:Univision
Video Decenas de afectados por brote de norovirus en crucero que llegó a Miami: estos son los síntomas

Una mujer de unos 80 años que viajaba en un crucero de lujo fue hallada muerta en una remota isla en Australia después de que la embarcación zarpara sin ella, reportaron este martes medios locales.

De acuerdo con The Australian y la Australian Brodcasting Corporation, el crucero ‘Coral Adventurer’ de la compañía Coral Expeditions, había comenzado un itinerario de 60 días alrededor de Australia, en Lizard Island, una isla turística situada a unas 19 millas de la costa de Queensland, conocida por su belleza natural y sus lujosos alojamientos.

PUBLICIDAD

Durante la primera escala del viaje, el sábado 25 de octubre, la anciana participó en una excursión guiada para hacer senderismo hacia el mirador más alto de la isla, conocido como ‘Cook’s Look’.

Según los reportes, la mujer se separó del grupo después de detenerse para descansar. Mientras ella permanecía atrás, el resto del grupo regresó al barco, sin darse cuenta de que la octogenaria no se reincorporó.

Más sobre Cruceros

Qué hallaron en la nueva expedición al Britannic, el trasatlántico hermano del Titanic que también se hundió hace más de un siglo
2 mins

Qué hallaron en la nueva expedición al Britannic, el trasatlántico hermano del Titanic que también se hundió hace más de un siglo

Mundo
Dos pasajeros de un crucero mueren ahogados el mismo día en la nueva isla privada de Carnival en Bahamas
2 mins

Dos pasajeros de un crucero mueren ahogados el mismo día en la nueva isla privada de Carnival en Bahamas

Mundo
Los dos intentos fallidos de desencallar un crucero de lujo varado con 206 pasajeros
0:55

Los dos intentos fallidos de desencallar un crucero de lujo varado con 206 pasajeros

Mundo
El crucero más grande del mundo está casi terminado y navegará por el Caribe en 2024
3 mins

El crucero más grande del mundo está casi terminado y navegará por el Caribe en 2024

Mundo
Huyendo como barco pirata: crucero con pasajeros a bordo escapa de Miami a Bahamas para no ser confiscado
0:46

Huyendo como barco pirata: crucero con pasajeros a bordo escapa de Miami a Bahamas para no ser confiscado

Mundo
Italia prohíbe que grandes cruceros entren a los canales que conducen al centro de Venecia
2 mins

Italia prohíbe que grandes cruceros entren a los canales que conducen al centro de Venecia

Mundo
En fotos: Crucero fuera de control causa pánico al estrellarse contra un barco y un muelle en Venecia
11 fotos

En fotos: Crucero fuera de control causa pánico al estrellarse contra un barco y un muelle en Venecia

Mundo

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Al atardecer, el crucero zarpó sin percatarse de su ausencia, que fue finalmente notada cuando no apareció para la cena esa noche. Según reportes en medios locales, pasaron varias horas antes de que la tripulación informara de su desaparición y lanzara un operativo de rescate.

Se inició una búsqueda tanto por tierra como por mar, con helicópteros involucrados, y al amanecer del domingo, las autoridades australianas localizaron su cuerpo en la isla, a unos pocos pies del sendero.

La Policía de Queensland calificó la muerte como “repentina y no sospechosa” mientras que la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación, y se espera que interroguen a la tripulación del ‘Coral Adventurer’ cuando el barco llegue a Darwin.

En un comunicado difundido por medios locales, el director ejecutivo de Coral Expeditions, Mark Fifield, reconoció la “trágica muerte de una pasajera” de la que no se ha dado a conocer el nombre ni detalles de si viajaba sola.

“Aunque la investigación del incidente continúa, lamentamos profundamente lo ocurrido y ofrecemos todo nuestro apoyo a la familia de la mujer”, dijo la compañía de cruceros

PUBLICIDAD

Mira también:

Video Hombre muere tras saltar por la borda de un crucero: antes apuñaló a una mujer, según autoridades
Relacionados:
CrucerosAncianosTurismo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX