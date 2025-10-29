El crucero zarpó y olvidaron a una anciana de 80 años en una isla remota. Al buscarla, la encontraron muerta

Video Decenas de afectados por brote de norovirus en crucero que llegó a Miami: estos son los síntomas

Una mujer de unos 80 años que viajaba en un crucero de lujo fue hallada muerta en una remota isla en Australia después de que la embarcación zarpara sin ella, reportaron este martes medios locales.

De acuerdo con The Australian y la Australian Brodcasting Corporation, el crucero ‘Coral Adventurer’ de la compañía Coral Expeditions, había comenzado un itinerario de 60 días alrededor de Australia, en Lizard Island, una isla turística situada a unas 19 millas de la costa de Queensland, conocida por su belleza natural y sus lujosos alojamientos.

Durante la primera escala del viaje, el sábado 25 de octubre, la anciana participó en una excursión guiada para hacer senderismo hacia el mirador más alto de la isla, conocido como ‘Cook’s Look’.

Según los reportes, la mujer se separó del grupo después de detenerse para descansar. Mientras ella permanecía atrás, el resto del grupo regresó al barco, sin darse cuenta de que la octogenaria no se reincorporó.

Al atardecer, el crucero zarpó sin percatarse de su ausencia, que fue finalmente notada cuando no apareció para la cena esa noche. Según reportes en medios locales, pasaron varias horas antes de que la tripulación informara de su desaparición y lanzara un operativo de rescate.

Se inició una búsqueda tanto por tierra como por mar, con helicópteros involucrados, y al amanecer del domingo, las autoridades australianas localizaron su cuerpo en la isla, a unos pocos pies del sendero.

La Policía de Queensland calificó la muerte como “repentina y no sospechosa” mientras que la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación, y se espera que interroguen a la tripulación del ‘Coral Adventurer’ cuando el barco llegue a Darwin.

En un comunicado difundido por medios locales, el director ejecutivo de Coral Expeditions, Mark Fifield, reconoció la “trágica muerte de una pasajera” de la que no se ha dado a conocer el nombre ni detalles de si viajaba sola.

“Aunque la investigación del incidente continúa, lamentamos profundamente lo ocurrido y ofrecemos todo nuestro apoyo a la familia de la mujer”, dijo la compañía de cruceros

