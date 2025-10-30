"Mamá murió sola": la desolación de la familia de la anciana que falleció tras ser olvidada por un crucero en una isla remota

Video Decenas de afectados por brote de norovirus en crucero que llegó a Miami: estos son los síntomas

La trágica muerte de una mujer de 80 años que hacía un crucero en Australia, y que murió en una isla tropica donde fue olvidada accidentalmente por la tripulación del barco, despierta dudas y confusión en la familia de la fallecida, que espera que una investigación forense pueda arrojar luz sobre las circunstancias del suceso.

Suzanne Rees fue hallada muerta en la isla Lizard, en la Gran Barrera de Coral en el noreste de Australia, un día después de haber sido olvidada por el personal del crucero Coral Adventurer, de la compañía Coral Expeditions.

Su hija, Katherine Rees, acusó a la empresa de "falta de atención y sentido común".

"Estamos conmocionados y tristes porque el Coral Adventurer zarpó de Lizard Island, tras una excursión organizada, sin mi madre", declaró Katherine Rees en un comunicado.

La hija de la mujer fallecida dice que "nos han contado muy poco" sobre lo sucedido, pero subraya que, según la policía, "era un día muy caluroso y mamá se sintió mal" durante un paseo de subida a la colina en la isla.

"Le pidieron que bajara sin acompañante. Luego, el barco zarpó, aparentemente sin hacer un recuento de pasajeros. En algún momento de esa secuencia, o poco después, mamá murió, sola", añadió la hija.

La tripulación de un helicóptero de búsqueda encontró el cuerpo de Suzanne Rees al día siguiente, a unos 165 pies de la ruta de senderismo que lleva al mirador, según informó el periódico The Australian.

Al parecer, había caído desde un acantilado o una pendiente, según el periódico.

La desaparición de Rees se notó cuando no se presentó en el comedor del barco para cenar. Luego, el crucero regresó a Lizard Island la madrugada del domingo.

Katherine Rees dijo que esperaba que la investigación del forense "descubriera qué debería haber hecho la empresa para salvar la vida de mi madre".

Se investiga por qué no se contó el número de pasajeros en el barco



El director ejecutivo de Coral Expeditions, Mark Fifield, afirmó que su empresa estaba cooperando plenamente con las investigaciones oficiales sobre la muerte. Señaló que no sería apropiado hacer comentarios mientras las investigaciones estuvieran en curso.

"Hemos expresado nuestro más sincero pésame a la familia Rees y seguimos profundamente apenados por lo ocurrido", declaró Fifield en un comunicado.

"Seguiremos prestando todo nuestro apoyo a la familia Rees en estos momentos tan difíciles", añadió.

La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima, organismo regulador de la seguridad, está investigando por qué Rees no fue contabilizado cuando los pasajeros embarcaron en Lizard Island. La tragedia también está siendo investigada por un organismo de control de seguridad laboral.

El Coral Adventurer es un crucero para 120 pasajeros, con 60 camarotes y suites. Tiene una tripulación de 46 personas y fue botado en abril de 2019.

El barco es descrito por la empresa como "un barco de expedición tropical diseñado específicamente para acceder a costas remotas y salvajes de Australia y otros países, a las que a menudo no pueden llegar los grandes cruceros".