Cruceros

Royal Caribbean International cancela crucero: ¿Qué pasa con los pasajeros afectados?

Según un comunicado enviado a los pasajeros con reservaciones, el crucero ya no se llevará a cabo debido a un problema técnico. Aquí los detalles.


Univision



Royal Caribbean International canceló el crucero del Anthem of the Seas, cuya salida estaba prevista desde Sídney este martes 27 de enero de 2026.

Como parte de su temporada de invierno desde Australia, el buque, construido en 2015, tenía previsto un itinerario de diez noches a Nueva Zelanda.

Según un comunicado enviado a los pasajeros con reservaciones, el crucero ya no se llevará a cabo debido a un problema técnico.

Por lo pronto se espera que el barco llegue a Eden, en la Costa Sur (Sapphire Coast) de Nueva Gales del Sur a finales de esta semana, donde atracará para ser reparado.

“El A nthem of the Seas sufrió un problema técnico en su última travesía y vamos a regresar para realizar el mantenimiento necesario”, informó Royal Caribbean.

La compañía añadió que no podrá completar estas reparaciones necesarias antes del crucero del 27 de enero de 2026.

“Sabemos cuánto tiempo y esfuerzo se dedica a planificar un crucero, y lamentamos profundamente esta decepcionante noticia”, se lee en el mensaje de Royal Caribbean.

¿Qué pasará con los pasajeros afectados por cancelación de Royal Caribbean International?

La compañía afirmó que los pasajeros afectados recibirán un reembolso completo, con el 100 % del precio del crucero, así como los impuestos, tasas, paquetes prepagados, propinas, servicios y excursiones en tierra reservadas a través de Royal Caribbean.

“Además, para compensar esto, también recibirán un crédito para futuros cruceros (FCC) del 25 % que podrán utilizar en un futuro viaje que salga en el plazo de un año”, añadió Royal Caribbean.

La compañía también dijo que reembolsará los gastos de viaje no reembolsables y comprados por adelantado, como los gastos de vuelo, hotel, boletos de tren o alquiler de auto.

Los huéspedes podrán solicitar reembolsos de hasta 200 dólares por persona por cambios en vuelos nacionales o de hasta 400 dólares por persona por cambios en vuelos internacionales.

Royal Caribbean también reembolsará hasta 250 dólares por camarote por un máximo de dos noches de alojamiento en hotel y hasta 100 dólares por persona y día por gastos imprevistos.

El crucero cancelado del Anthem tenía previsto visitar cinco puertos de escala en Nueva Zelanda, entre ellos Picton, Wellington, Christchurch y Dunedin.

El barco, con capacidad para 4202 pasajeros, también tenía previsto ofrecer un crucero panorámico por el Parque Nacional de Fjordland antes de regresar a Sídney.

Cruceros Australia

