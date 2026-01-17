Donald Trump Donald Trump dice que cancelará todas las órdenes de Biden que se firmaron con un Autopen "La persona que 'manejó' el Autopen no tenía ni idea de si Biden aprobaba o no lo que hacía", mencionó el demócrata.



A través de su cuenta de X, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que lo que se firmó con un Autopen (que es una máquina para firmar) en la administración del expresidente Joe Biden no tiene validez ni efecto.

"La persona que manejó el Autopen no tenía ni idea de si Biden aprobaba o no lo que hacía", mencionó el demócrata.

También expresó que fue un acto ilegal hecho por la izquierda radical, los cuales dirigieron ilegalmente la administración de Biden.

"Todos ellos deberían ser arrestados por lo que le han hecho a nuestro país. No ganaron la presidencia, pero, pensándolo bien, Joe Biden tampoco", enfatizó Trump.

Finalmente, el presidente de los Estados Unidos dijo que tiene que haber un gran precio por pagar y que será "un gran precio".

¿Qué es un Autopen?