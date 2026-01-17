Donald Trump

Donald Trump dice que cancelará todas las órdenes de Biden que se firmaron con un Autopen

"La persona que 'manejó' el Autopen no tenía ni idea de si Biden aprobaba o no lo que hacía", mencionó el demócrata.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Encuentro entre Donald Trump y María Corina Machado: ¿Qué sabemos de la plática que sostuvieron?

A través de su cuenta de X, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que lo que se firmó con un Autopen (que es una máquina para firmar) en la administración del expresidente Joe Biden no tiene validez ni efecto.

"La persona que manejó el Autopen no tenía ni idea de si Biden aprobaba o no lo que hacía", mencionó el demócrata.

PUBLICIDAD

Más sobre Donald Trump

Donald Trump nombra a Marco Rubio y a Tony Blair miembros fundadores del Consejo de Paz en Gaza
1 mins

Donald Trump nombra a Marco Rubio y a Tony Blair miembros fundadores del Consejo de Paz en Gaza

Mundo
Trump anuncia formación de la Junta de la Paz en Gaza, ¿quiénes la integran?
2 mins

Trump anuncia formación de la Junta de la Paz en Gaza, ¿quiénes la integran?

Mundo
¿Cuánto cuesta Groenlandia? Esta es la cantidad que tendría que pagar Estados Unidos por la isla
2 mins

¿Cuánto cuesta Groenlandia? Esta es la cantidad que tendría que pagar Estados Unidos por la isla

Mundo
Trump asegura que Irán propuso negociaciones tras amenaza de acción militar de EEUU
3 mins

Trump asegura que Irán propuso negociaciones tras amenaza de acción militar de EEUU

Mundo
Trump afirma que su par chino le aseguró que no tomará medidas sobre Taiwán mientras él esté en la Casa Blanca
2 mins

Trump afirma que su par chino le aseguró que no tomará medidas sobre Taiwán mientras él esté en la Casa Blanca

Mundo
Qué viene ahora para Gaza luego de que se realizara el intercambio de rehenes y prisioneros
7 mins

Qué viene ahora para Gaza luego de que se realizara el intercambio de rehenes y prisioneros

Mundo
Israel dice que Hamas ya entregó a los primeros siete rehenes a la Cruz Roja como parte del alto el fuego en Gaza
5 mins

Israel dice que Hamas ya entregó a los primeros siete rehenes a la Cruz Roja como parte del alto el fuego en Gaza

Mundo
Cómo el insólito ataque israelí en Catar entorpece las negociaciones y el plan de paz de Trump para Gaza
5 mins

Cómo el insólito ataque israelí en Catar entorpece las negociaciones y el plan de paz de Trump para Gaza

Mundo
Por qué la cumbre de Trump con Putin en Alaska podría ser la más importante de su segundo gobierno
5 mins

Por qué la cumbre de Trump con Putin en Alaska podría ser la más importante de su segundo gobierno

Mundo
Quién es Dmitry Medvédev, el volátil expresidente ruso cuyas amenazas contra EEUU llevaron a Trump a desplegar dos submarinos nucleares
3 mins

Quién es Dmitry Medvédev, el volátil expresidente ruso cuyas amenazas contra EEUU llevaron a Trump a desplegar dos submarinos nucleares

Mundo

También expresó que fue un acto ilegal hecho por la izquierda radical, los cuales dirigieron ilegalmente la administración de Biden.

"Todos ellos deberían ser arrestados por lo que le han hecho a nuestro país. No ganaron la presidencia, pero, pensándolo bien, Joe Biden tampoco", enfatizó Trump.

Finalmente, el presidente de los Estados Unidos dijo que tiene que haber un gran precio por pagar y que será "un gran precio".

¿Qué es un Autopen?

El Autopen es una máquina que se usa para replicar las firmas de una persona, este mismo sostiene un boligrafo y tiene un alto grado de exactitud y similitud.
El funcionamiento de estos dispositivos ha evolucionado con el tiempo, ya que los modelos más modernos tienen la capacidad de almacenar múltiples archivos de firmas o guardar la firma de una manera digital.

Relacionados:
Donald TrumpJoe BidenPresidente de Estados Unidos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Tráiler: Apostarías por mí
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX