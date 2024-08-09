Sin WhatsApp y sin X, cómo le complica la vida a los venezolanos la pelea de Maduro con las redes

Video Gobierno de Venezuela pide eliminar WhatsApp y TikTok: "Volveremos a la edad de piedra”

La arremetida del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela contra las redes sociales, principalmente WhatsApp y X (exTwitter), amenaza con restringir, y posiblemente acabar, con una de las principales herramientas usadas por los ciudadanos del país para obtener información y comunicarse entre ellos.

Tras pedir a la población "desinstalar voluntariamente" la aplicación de mensajería WhatsApp a principios de la semana, el jueves Maduro anunció la suspensión del acceso a X por 10 días después de un intercambio de mensajes y acusaciones con su dueño Elon Musk, a quien acusó de "incitar al odio" en Venezuela después de que el empresario lo acusará de haber perpetrado un “gran fraude electoral”.

“¡X fuera por 10 días! ¡Elon Musk fuera!”, dijo Maduro el jueves.

La deteriorada infraestructura de telecomunicaciones venezolana, víctima de décadas de aislacionismo, negligencia y una mala gestión economía, y unos medios de comunicación férreamente controlados y censurados por el estado, han hecho que el público dependa de las redes sociales llevar adelante su vida diaria e informarse de lo que sucede en su país.

El "golpe de estado ciberfascista criminal" que alega Nicolás Maduro

El presidente Maduro fue declarado ganador de las elecciones del 28 de julio, sobre su rival Edmundo González Urrutia, por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la máxima autoridad electoral de Venezuela, bajo el control del gobierno de Maduro.

Sin embargo, González se atribuye la victoria con cerca del 70% de los votos y ha mostrado pruebas para demostrar el masivo fraude gubernamental, de lo que los venezolanos. Según los observadores del Centro Carter, los únicos que pudieron entrar al país “las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024 no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas”.

De no ser por las redes sociales, los venezolanos no se habrían enterado de la controversia que rodea a los resultados anunciados por el CNE, porque los medios que siguen funcionando en el país, incluso los privados que siempre el gobierno ha cuestionado, se cuidan mucho de dar informaciones que puedan incomodar a las autoridades.

Cuando el 29 de julio estallaron las protestas por el fraude, las plataformas que habían sido el único medio disponible para que los venezolanos se informaran de lo que estaba pasando, fueron usadas para compartir videos de las manifestaciones, así como mensajes en contra de Maduro y a favor de la oposición.

Las protestas, que aún continúan siendo reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado, han dejado decenas de muertos y miles de detenidos.

Maduro, quien antes era un entusiasta usuario de las redes sociales, dijo en un mitin en el palacio presidencial de Miraflores el lunes: "Voy a romper relaciones con WhatsApp", después de señalar a la aplicación por haber sido usada para llevar adelante lo que el mandatario llamó un "golpe de Estado ciberfascista criminal".

"WhatsApp está siendo utilizado para amenazar a Venezuela y por eso voy a borrar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre", gritó Maduro a la audiencia agregando que quería una retirada "voluntaria, progresiva y radical" de la aplicación, la cual junto con Facebook e Instagram es propiedad de la empresa estadounidense Meta.

Venezuela sin WhatsApp

Luego, en su programa en la televisión estatal, después de borrar la aplicación de su teléfono ante las cámaras, Maduro pareció bajar de tono cuando dijo que aunque tenía la capacidad de “desinstalar WhatsApp para todo el país”, tenía confianza en “la conciencia y la voluntad del pueblo” para liberarse de WhatsApp, dejando la decisión de borrar la aplicación en manos de las personas.

Aun así, la posibilidad de bloquear su uso a nivel nacional no está totalmente descartada.

"No es del todo descabellado pensar que puedan intentar bloquear el acceso a WhatsApp. Cuba lo hizo en 2021 durante las protestas masivas", explicó a la AFP David Aragort, experto en seguridad digital de la ONG Redes Ayuda.

“Los usuarios han utilizado esta plataforma como una ventana para informarse y para informar a los demás sobre lo que ocurre en el país”, dijo Aragort. “Empezaron a aparecer transmisiones en vivo de cosas que no encuentras en ningún medio tradicional nacional”.

La periodista e investigadora Raisa Urribarri, profesora emérita de la Universidad de los Andes, dijo a NPR que l os venezolanos han vivido con la desinformación durante tanto tiempo que se han convertido en consumidores inteligentes de noticias.

Urribarri señala un grupo de WhatsApp llamado Servicio de Información Pública, creado por periodistas venezolanos cansados de todas las noticias falsas y la censura en el país, el cual publica un boletín, que se comparte en WhatsApp, Facebook y Twitter.

Cuando las redes son una herramienta para sobrevivir

La información no es la única carencia que los venezolanos suplen a través de redes de comunicación instantánea como WhatsApp, la cual es usada masivamente en Venezuela tanto para actividades personales como profesionales.

En Venezuela, donde la infraestructura de servicios, incluyendo las telecomunicaciones, sufren las consecuencias de décadas de negligencia y falta de actualización, los ciudadanos usan las redes sociales para solucionar problemas de manera comunitaria.

Desde frecuentes apagones, cortes del servicio de agua, asistencia durante desastres naturales, entre otros problemas, redes de usuarios vecinales, familiares y hasta religiosas se activan a través de WhatsApp para ayudar a los afectados y buscar soluciones privadas a problemas en los servicios, que en Venezuela están en manos del estado.

La aplicación también constituye una herramienta fundamental para que los millones de venezolanos que se han visto obligados a abandonar el país en busca de un futuro mejor se mantengan en contacto con sus familiares y amigos en Venezuela.

La líder opositora María Corina Machado, quien pasó a la clandestinidad, fue vetada de hablar con a las televisiones y radios del país, y se comunica exclusivamente a través de las redes sociales.

“Nos quieren intimidar para que no nos comuniquemos, porque si estamos aislados seríamos mucho más débiles y eso no va a pasar”, dijo Machado en una grabación de audio difundida en redes sociales desde su escondite.

Con información de Agence France-Presse.

