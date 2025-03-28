Cambiar Ciudad
Agresión sexual

Dani Alves: un tribunal de apelaciones de España anula la condena por violación al exfutbolista brasileño

Aunque la Fiscalía pedía 9 años, la Audiencia de Barcelona consideró como atenuante que ya hubiera pagado la indemnización de $160,000 que le pedían.

Video ¿Ebrio? Dani Alves dio cuarta versión sobre noche de supuesta violación

Un tribunal de apelaciones de España anuló la condena de cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual al exfutbolista brasileño Dani Alves, informó este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat).

En un comunicado, el TSJCat informó que los jueces decidieron por unanimidad dar la razón al exfutbolista y anular una sentencia condenatoria en la que hallaron "vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos" ocurridos en una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre 2022.

Tras haber pasado más de un año prisión, el exfutbolista de la selección de Brasil ya se encontraba en libertad condicional mientras se resolvía su apelación a la sentencia dictada en febrero de 2024 por la Audiencia de Barcelona considerando probado que había violado a una joven de 23 años en un baño de una discoteca de la capital catalana a finales de diciembre de 2022.

La condena se basó en el testimonio de la joven que denunció que el también ex del FC Barcelona la había forzado a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, aunque reconocía un "desajuste" en su relato sobre cómo acabaron ambos en el baño.

Alves también incurrió en contradicciones, dando hasta cuatro versiones diferentes de lo que había ocurrido hasta que en el juicio afirmó que las relaciones habían sido consentidas.

La Fiscalía también había recurrido para solicitar que la pena fuera elevada a 9 años, al igual que los abogados de la víctima, que pidieron 12.

Con información de AFP.

