Agresión sexual

El futbolista Dani Alves es condenado en España a cuatro años y medio de cárcel por violación

Aunque la Fiscalía pedía 9 años, la Audiencia de Barcelona consideró como atenuante que ya hubiera pagado la indemnización de $160,000 que le pedían.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Ebrio? Dani Alves dio cuarta versión sobre noche de supuesta violación

El exfutbolista brasileño Dani Alves fue condenado este jueves a cuatro años y medio de cárcel por una agresión sexual en el baño de una discoteca de Barcelona, España.

El tribunal consideró que en el juicio celebrado hace dos semanas quedó probado que el ex del FC Barcelona y la selección de Brasil violó a una joven de 23 años en el baño de un reservado de la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022.

"El acusado agarró bruscamente a la denunciante, la tiró al suelo y evitando que pudiera moverse la penetró vaginalmente, pese a que la denunciante decía que no, que se quería ir", considera el tribunal según Eldiario.es.

El futbolista ya ha cumplido un año, ya que ha estado en prisión preventiva desde el 20 de enero de 2023, cuando fue detenido en el despacho de su abogada en Barcelona y desde entonces la justicia le ha denegado en tres ocasiones su petición de salir en libertad provisional a la espera de juicio.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida. La Fiscalía pedía para él nueve años de cárcel por un delito de agresión sexual, mientras la acusación particular solicitaba 12. Y la defensa de Alves, que niega la violación, pedía al tribunal la absolución o un año de cárcel.

Según El País, el hecho de que Alves hubiera pagado los más de $160,000 de indemnización que le exigió la Fiscalía le valió una rebaja en la pena.

Desde que se inició la instrucción del caso Alves ha esgrimido ante la justicia hasta cuatro versiones distintas de lo sucedido, insistió en el juicio en que mantuvo relaciones sexuales consentidas con la víctima sin que esta le dijera en ningún momento que se detuviera.

Con información de EFE.

