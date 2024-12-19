Caso Gisèle Pelicot: condenan a 20 años de prisión a su exmarido tras hallarlo culpable de violación agravada y de todos los demás cargos

Un tribunal francés condenó este jueves al exmarido de Gisèle Pelicot a un máximo de 20 años de prisión por drogarla, violarla y permitir que, durante casi una década, otros hombres abusaran sexualmente de ella mientras estaba inconsciente.

PUBLICIDAD

La sentencia contra Dominique Pelicot fue la máxima posible según la ley francesa. Fue declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban. A sus 72 años, podría pasar el resto de su vida en prisión.

El juez principal del tribunal de Avignon, Roger Arata, leyó uno tras otro los veredictos contra Pelicot y los otros 50 hombres juzgados en este caso que sacudió a Francia.“Por tanto, se les declara culpables de violación agravada contra la persona de la señora Gisèle Pelicot”, dijo el juez mientras repasaba los nombres de la lista.

Poco después de conocerse la decisión, Gisèle Pelicot, convertida en un icono feminista en Francia, dijo respetar las condenas para sus violadores y tuvo palabras de recuerdo para las "víctimas no reconocidas".

"En estos momentos pienso en las víctimas no reconocidas cuyas historias suelen permanecer en la sombra, quiero que sepan que compartimos la misma lucha", dijo.

Por su parte, sus hijos, le comunicaron a AFP su decepción por lo que consideran bajas penas impuestas a los 51 condenados, de entre 3 y 20 años, por debajo de lo que había pedido la Fiscalía.

Los hijos de Gisèle Pelicot manifestaron este jueves en una declaración a la AFP su decepción por las penas impuestas a los 51 acusados en el macrojuicio por violación en Francia, entre ellos su padre Dominique Pelicot, condenado a la pena máxima.

Un absuelto entre los 50 acusados

De los 50 acusados de violación, solo uno fue absuelto, pero fue declarado culpable de agresión sexual agravada. Otro hombre también fue declarado culpable del cargo de agresión sexual por el que fue juzgado, lo que significa que los 51 acusados fueron declarados culpables de una manera u otra.

PUBLICIDAD

En una sala lateral donde los familiares de los acusados seguían el proceso en pantallas de televisión, algunos rompieron a llorar y lamentarse cuando se revelaron las sentencias.



Los fiscales habían pedido que Dominique Pelicot recibiera la pena máxima de 20 años y sentencias de 10 a 18 años para los demás juzgados por violación. Pero el tribunal fue en su mayoría más indulgente de lo que esperaban los fiscales, y muchos fueron sentenciados a menos de una década de prisión.

Todos los procesados fueron acusados de haber participado en las sórdidas fantasías de violación y abuso de Dominique Pelicot que se llevaron a cabo en la residencia del matrimonio en la pequeña ciudad de Mazan, en la Provenza, y en otros lugares.

Dominique Pelicot testificó que ponía tranquilizantes en la comida y la bebida que le daba a su entonces esposa, dejándola tan inconsciente que podía hacer con ella lo que quería durante horas.

Uno de los hombres fue declarado culpable, no de agredir a Gisèle Pelicot, sino de drogar y violar a su propia esposa, con la ayuda y las drogas de Dominique Pelicot, quien también fue declarado culpable de violar a la esposa de ese hombre.

Las violaciones a Gisèle Pelicot: un caso histórico y terrible que ha sacudido a Francia

Dominique Pelicot admitió que durante años dejó inconsciente a su entonces esposa de 50 años para que él y desconocidos a los que reclutaba en línea pudieran abusar de ella mientras él filmaba las agresiones.

La terrible experiencia infligida durante casi una década a Gisèle Pelicot, ahora una abuela de 72 años, en lo que ella pensaba que era un matrimonio amoroso y su coraje durante el duro e impactante juicio han transformado a la trabajadora jubilada de la compañía eléctrica en una heroína feminista de la nación.

PUBLICIDAD

El juicio, que duró más de tres meses, galvanizó a los activistas contra la violencia sexual y estimuló los llamados a tomar medidas más duras para erradicar la cultura de la violación. Este juicio se ha visto como un posible punto de inflexión.

El coraje de Gisèle Pelicot al renunciar a su derecho al anonimato como superviviente de abusos sexuales y al presionar con éxito para que las audiencias y las pruebas impactantes (incluidos los videos) se escucharan en un tribunal abierto han alimentado conversaciones tanto a nivel nacional en Francia como entre familias, parejas y grupos de amigos sobre cómo proteger mejor a las mujeres y el papel que pueden desempeñar los hombres en la consecución de ese objetivo.

"Los hombres están empezando a hablar con las mujeres (sus novias, madres y amigas) de maneras en las que no lo habían hecho antes", dijo Fanny Foures, de 48 años, que se unió a otras mujeres del grupo feminista Les Amazones para pegar mensajes de apoyo a Gisèle Pelicot en las paredes de Avignon antes del veredicto.