Noticias Selección iraní llega a México para entrenar y pernoctar de cara a la Copa Mundial Irán confirmó su plantilla el lunes pasado, incluyendo a 17 jugadores que no han jugado desde febrero debido a la guerra

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La selección iraní de fútbol llegó a México el domingo por la mañana para entrenar de cara a la Copa Mundial, antes de disputar tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos a finales de este mes.

Ehsan Hajsafi fue el primer jugador en bajar del avión con distintivos de la aerolínea chárter alemana USC, que llegó alrededor de las 5:05 de la mañana. Lideró al equipo, vestido con chaquetas azules sobre camisetas blancas, a través de un breve control de seguridad con funcionarios mexicanos y perros antes de abordar un autobús.

Ehsan Hajisafi, de Irán (izquierda), llega con sus compañeros al Mundial de fútbol en Tijuana, México, el domingo 7 de junio de 2026. (Foto AP/Gregory Bull) Imagen (Foto AP/Gregory Bull)

El autobús se detuvo brevemente en la entrada del aeropuerto de Tijuana, donde unos veinte aficionados iraníes ondeaban banderas.

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La participación del equipo en la Copa del Mundo, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, se ha visto complicada por la guerra con Irán. Problemas con la tramitación de visados llevaron anteriormente a Irán a trasladar su base de entrenamiento de Tucson, Arizona, a Tijuana, México, ciudad fronteriza con California.

El equipo ha estado entrenando en la ciudad turca de Antalya. Voló directamente a México en un avión privado desde el aeropuerto de la ciudad mediterránea.

Según informó la televisión estatal iraní el sábado, algunos miembros de su comitiva aún no contaban con visados estadounidenses. Entre ellos se encontraban el secretario general de la Federación Iraní de Fútbol, Hedayat Mombeini, y su vicepresidente, Mehdi Mohammad Nabi.

Ehsan Hajisafi, de Irán (izquierda), llega con sus compañeros al Mundial de fútbol en Tijuana, México, el domingo 7 de junio de 2026. (Foto AP/Gregory Bull) Imagen (Foto AP/Gregory Bull)

Irán disputará sus dos primeros partidos en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica seis días después, para luego viajar a Seattle y enfrentarse a Egipto el 26 de junio. Irán y Estados Unidos podrían encontrarse en los dieciseisavos de final el 3 de julio en Arlington, Texas, si ambos equipos terminan segundos en sus respectivos grupos.

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En marzo, el presidente estadounidense Donald Trump desaconsejó a Irán participar en el torneo, afirmando que no lo consideraba "apropiado" y expresando su preocupación por la "vida y la seguridad" de los jugadores. Un día después, la selección nacional de Irán respondió, declarando que "nadie puede excluirla" de participar.

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Irán finalizó su plantilla el lunes, incluyendo a 17 jugadores que militan en clubes locales y que no han jugado desde febrero debido a la guerra. El delantero estrella Sardar Azmoun fue excluido en marzo, supuestamente por una publicación en redes sociales que enfureció a las autoridades iraníes durante el conflicto.

En marzo, el ministro de Deportes de Irán declaró que la participación del equipo en la Copa Mundial sería imposible, pero en mayo la federación de fútbol iraní anunció que seguiría adelante con la formación del equipo. La federación había insistido en que todos los jugadores y el personal obtuvieran visados, incluidos aquellos que habían prestado servicio militar en la Guardia Revolucionaria Islámica.