Medio Oriente

La historia de Kian, un alumno iraní de 14 años, vetado por EEUU para ir a la ONU

Ante los ojos de la Embajada de Estados Unidos en España, la presencia de Kian, un alumno de excelencia de 14 años, en territorio estadounidense podría significar una amenaza, solo por ser iraní.

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Por:N+ Univision
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El dominio de 4 idiomas, sus calificaciones sobresalientes y un notable interés por la geopolítica no han sido suficientes para que Kian, un alumno de 14 años de origen iraní, represente a la Comunidad de Madrid en un proyecto educativo de la ONU en Nueva York, Estados Unidos.

Kian fue seleccionado entre 1,660 alumnos de 3.º año de 166 centros públicos para representar a Madrid en el programa educativo de las Naciones Unidas, Global Classrooms. Su dominio del español, inglés, persa y alemán lo destacó entre los aspirantes.

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Pero ante los ojos de la Embajada de Estados Unidos en España, con quien se reunió apenas unos minutos, su presencia en territorio estadounidense podría significar una amenaza en medio de las tensiones con Irán, ante la guerra que emprendió EEUU en alianza con Israel.

Imagen IES Severo Ochoa Alcobendas / Instagram

La negativa se amparó en criterios de seguridad nacional vinculados a la prevención del terrorismo. Una decisión “ irrevocable”, según trasladaron a la familia, quien prestó su testimonio a medios internacionales.

En casa, el impacto fue silencioso. Durante días, el adolescente apenas salió de su habitación. Intentó restar importancia a lo ocurrido, pero su madre percibió el golpe emocional. No era solo un viaje: era la culminación de siete meses de trabajo, una oportunidad única de debatir con jóvenes de todo el mundo, de conocer otra realidad, de sentirse parte de un espacio internacional.

En el Instituto Severo Ochoa, en Alcobendas, en donde reside, la indignación se mezcló con la impotencia, ante un discurso en sus aulas de pluralidad y la contradicción difícil de explicar cómo un alumno brillante queda excluido por su nacionalidad.

El caso no es aislado. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han endurecido las políticas migratorias hacia ciudadanos de ese país, incluso en situaciones académicas o culturales. Sin embargo, la historia de este estudiante pone rostro a una realidad más amplia: la de quienes ven limitadas sus opciones no por lo que hacen, sino por el lugar donde nacieron.

TLS

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