Pedro Sánchez Aterriza de emergencia en Turquía el avión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Las autoridades confirmaron que el aterrizaje se realizó sin incidentes en el Aeropuerto Esenboga de Ankara, el lugar seguro más cercano.

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El avión en el que viajaba el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aterrizó de emergencia el domingo por la noche en el aeropuerto de Ankara debido a un problema técnico.

Sánchez se dirigía a Ereván, en Armenia, donde se realizará la cumbre de la Comunidad Política Europea, cuando su aeronave se vio obligada a aterrizar en Turquía, informaron fuentes de la agencia AFP.

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La aeronave Airbus A310, en donde Sánchez viajaba junto a su delegación, partió desde la base de Torrejón de Ardoz en Madrid por la tarde del domingo, con destino a la capital de Armenia. Sin embargo, un fallo técnico obligó a la aeronave a aterrizar en Ankara.

Sánchez viajó a Armenia para una cumbre política de países europeos, que iniciará este lunes 4 de mayo. Pero la noche la pasará en Ankara para reanudar el viaje a la cumbre a primera hora.

Pedro Sánchez viajaba a Ereván para asistir a la octava cumbre de la Unión Europea, una reunión de casi 50 jefes de Estado y de Gobierno.

Autoridades del Gobierno de España reportaron que el fallo fue "evento técnico imprevisto" y añadió que los protocolos de seguridad exigieron que la tripulació n desviara la aeronave al Aeropuerto Esenboga de Ankara, el lugar seguro más cercano.