Guerra Rusia y Ucrania

Qué es la cloropicrina, la peligrosa sustancia asfixiante que EEUU cree que Rusia usó en Ucrania como arma química

El uso de esta sustancia química en la guerra está expresamente prohibido por la Convención sobre Armas Químicas (CAQ) y está catalogado como agente asfixiante. Esto es lo que se sabe sobre los efectos que causa este químico tras el contacto con el cuerpo humano.

Estados Unidos acusó a Rusia de violar la prohibición internacional de armas químicas al desplegar el agente asfixiante cloropicrina contra las tropas ucranianas y utilizar químicos antidisturbios "como método de guerra".

"El uso de tales productos químicos no es un incidente aislado y probablemente está impulsado por el deseo de las fuerzas rusas de desalojar a las fuerzas ucranianas de posiciones fortificadas y lograr avances tácticos en el campo de batalla", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

Como respuesta, el Kremlin rechazó las acusaciones, clasificándolas de "infundadas".

Esto es lo que se sabe sobre el agente químico que habría usado Rusia:

¿Qué es la cloropicrina y por qué se considera un arma química?

De acuerdo con el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), la cloropicrina es una sustancia que provoca irritación de los pulmones, ojos y piel y puede provocar vómitos, náuseas y diarrea.

El uso de esta sustancia química en la guerra está expresamente prohibido por la Convención sobre Armas Químicas (CAQ) y está catalogado como agente asfixiante.

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), un organismo de control mundial que supervisa la implementación de la CAQ, dice que un arma química es una sustancia utilizada para causar muerte o daño intencional a través de sus propiedades tóxicas.

¿Rusia ya ha usado armas químicas contra Ucrania?

Rusia ha estado llevando a cabo una invasión a gran escala en Ucrania desde febrero de 2022, y desde entonces, el presidente Joe Biden advirtió a Rusia contra el despliegue de armas químicas en Ucrania.

En marzo de 2022, semanas después de que Moscú lanzara su invasión, Biden prometió que el presidente Vladimir Putin pagaría un "precio severo" si autorizaba el uso de armas químicas.

A pesar de las advertencias, se han registrado informes consistentes de que Moscú las ha ignorado.

La subsecretaria estadounidense para el Control de Armas, Mallory Stewart, dijo anteriormente que Rusia estaba utilizando agentes antidisturbios en el conflicto.

Y Ucrania también asegura que sus tropas han enfrentado ataques químicos en los últimos meses. Según Reuters, a principios de este año las fuerzas rusas habrían utilizado granadas cargadas con gases lacrimógenos CS y CN.

El informe añade que al menos 500 soldados ucranianos han sido tratados por exposición a gases tóxicos y que uno de ellos murió tras asfixiarse con gases lacrimógenos.

Un ataque ante inminente envío de armas a Ucrania

Las acusaciones se producen una semana después de que el presidente estadounidense Joe Biden firmó un proyecto de ley para proporcionar nuevos fondos a Ucrania mientras el ejército de Kiev lucha por frenar los avances rusos.

"Aun cuando estamos echando arena en los engranajes de la maquinaria de guerra de Rusia, el Suplemento de Seguridad Nacional recientemente aprobado por el presidente (Joe) Biden está brindando un apoyo militar, económico y humanitario muy necesario para reforzar la valiente resistencia de Ucrania", dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado.

