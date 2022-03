Bebés de vientres de alquiler en Ucrania: entramos al sótano donde cuidan a 30 recién nacidos que no pudieron viajar con sus familias

“En el parto no tienes ningún contacto con el bebé. Así que no he sufrido ningún tipo de depresión ni tristeza tras la primera maternidad por subrogación”, concluye Olesya, quien espera poder reunirse después con sus hijas, su madre y su hermana, quienes le esperan en Dnipro y quienes, sostiene, le apoyan en esta decisión.