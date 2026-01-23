Afganistán Avalancha de nieve sepultó a hotel y deja más de 60 personas atrapadas: Reportan al menos un muerto La avalancha dejó una víctima mortal; siguen las labores de rescate

Una avalancha de nieve que sepultó un hotel dejó a más de 60 personas atrapadas y hay reporte de al menos un muerto en el norte de Afganistán, así lo dieron a conocer las autoridades locales.

El desastre ocurrió en la provincia de Parwan el pasado jueves 22 de enero de 2026, esta es una de las regiones más afectadas por el intenso temporal invernal que azota al país desde hace varios días.

De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades que gestionan los servicios de emergencias, el alud chocó directamente contra el hotel que está ubicado en la zona montañosa de ChaharMaghz Golai. Además de la víctima mortal, al menos 10 personas resultaron heridas, en la zona continúan las labores para rescatar a quienes permanecen bajo la nieve.

El rescate es complicado por la nieve

Los equipos de rescate enfrentan dificultades para llegar al lugar del siniestro porque las carreteras permanecen bloqueadas por la nieve. Cabe señalar que las condiciones meteorológicas adversas complican el acceso y retrasan el ingreso de maquinaria pesada y personal especializado.

Por su parte, autoridades locales detallaron que médicos, militares y trabajadores de obras públicas trabajan de forma coordinada para despejar las vías y alcanzar la zona cero.