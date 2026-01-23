Afganistán

Avalancha de nieve sepultó a hotel y deja más de 60 personas atrapadas: Reportan al menos un muerto

La avalancha dejó una víctima mortal; siguen las labores de rescate

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Mujer y su perro sobreviven tras ser arrastrados por una avalancha de nieve en Andorra

Una avalancha de nieve que sepultó un hotel dejó a más de 60 personas atrapadas y hay reporte de al menos un muerto en el norte de Afganistán, así lo dieron a conocer las autoridades locales.

El desastre ocurrió en la provincia de Parwan el pasado jueves 22 de enero de 2026, esta es una de las regiones más afectadas por el intenso temporal invernal que azota al país desde hace varios días.

PUBLICIDAD

Más sobre Afganistán

Casas derrumbadas y rescates aéreos: las imágenes que deja el fuerte terremoto en Afganistán
1:13

Casas derrumbadas y rescates aéreos: las imágenes que deja el fuerte terremoto en Afganistán

Mundo
Talibanes prohíben a las mujeres hablar en público: ellas protestan cantando en internet
1:16

Talibanes prohíben a las mujeres hablar en público: ellas protestan cantando en internet

Mundo
En video: estas inundaciones descomunales han dejado 300 muertos
1:23

En video: estas inundaciones descomunales han dejado 300 muertos

Mundo
EEUU no solo advirtió a Rusia sobre la posibilidad de un atentado en su territorio: indicó el lugar donde iba a ocurrir
5 mins

EEUU no solo advirtió a Rusia sobre la posibilidad de un atentado en su territorio: indicó el lugar donde iba a ocurrir

Mundo
EEUU alertó a Rusia sobre la inminencia de un ataque de Estado Islámico. Putin desestimó y criticó la advertencia
3 mins

EEUU alertó a Rusia sobre la inminencia de un ataque de Estado Islámico. Putin desestimó y criticó la advertencia

Mundo
Rusia vive un día de duelo tras el mortal atentado en Moscú, pero muchas familias todavía no saben de sus seres queridos
6 mins

Rusia vive un día de duelo tras el mortal atentado en Moscú, pero muchas familias todavía no saben de sus seres queridos

Mundo
Qué es ISIS-K, el brazo de Estado Islámico que se atribuyó el sangriento atentado en Moscú
5 mins

Qué es ISIS-K, el brazo de Estado Islámico que se atribuyó el sangriento atentado en Moscú

Mundo
Por qué EEUU necesita a la OTAN (a raíz de los dichos de Trump sobre Rusia y esta alianza)
6 mins

Por qué EEUU necesita a la OTAN (a raíz de los dichos de Trump sobre Rusia y esta alianza)

Mundo
EEUU teme que se abra "otro frente" en la guerra Israel-Hamas: ¿cuál sería su respuesta si el conflicto escala?
8 mins

EEUU teme que se abra "otro frente" en la guerra Israel-Hamas: ¿cuál sería su respuesta si el conflicto escala?

Mundo
Rescates a contrarreloj tras el potente terremoto que dejó cerca de 2,000 personas muertas en Afganistán
1:15

Rescates a contrarreloj tras el potente terremoto que dejó cerca de 2,000 personas muertas en Afganistán

Mundo

De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades que gestionan los servicios de emergencias, el alud chocó directamente contra el hotel que está ubicado en la zona montañosa de ChaharMaghz Golai. Además de la víctima mortal, al menos 10 personas resultaron heridas, en la zona continúan las labores para rescatar a quienes permanecen bajo la nieve.

El rescate es complicado por la nieve

Los equipos de rescate enfrentan dificultades para llegar al lugar del siniestro porque las carreteras permanecen bloqueadas por la nieve. Cabe señalar que las condiciones meteorológicas adversas complican el acceso y retrasan el ingreso de maquinaria pesada y personal especializado.

Por su parte, autoridades locales detallaron que médicos, militares y trabajadores de obras públicas trabajan de forma coordinada para despejar las vías y alcanzar la zona cero.


FBPT

Relacionados:
AfganistánNieveTormenta de NieveNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX