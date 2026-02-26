Pakistán (país) Ministro de Defensa de Pakistán declara la "guerra abierta" contra el gobierno talibán de Afganistán El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, declaró este viernes (local) la "guerra abierta" contra el gobierno talibán de Afganistán, tras una jornada de ataques y bombardeos mutuos en ambos países.

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, declaró este viernes (local) la "guerra abierta" al gobierno talibán de Afganistán, después de que ambos países se enzarzaran en una serie de ataques mortales.

"Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes", aseguró Asif en la red social X.

Durante esta jornada se han producido ataques y represalias entre ambos países, con bombardeos en Kabul, Kandahar y en la frontera entre ambos países.

En Kabul se escucharon al menos tres explosiones.

Más temprano, Afganistán había afirmado que llevó a cab o nuevos ataques contra el ejército pakistaní, luego de que Islamabad lanzara bombardeos sobre las ciudades de Kabul y Kandahar en respuesta a una primera ofensiva de las fuerzas talibanes.

"Tras los ataques aéreos contra Kabul, Kandahar y otras provincias, se han vuelto a llevar a cabo operaciones de represalia a gran escala contra posiciones de soldados pakistaníes", aseguró en la red social X un portavoz de las autoridades talibanes, Zabihullah Mujahid.

El gobierno pakistaní había dicho que la ofensiva sobre las ciudades afganas era una "respuesta adecuada".

"Las fuerzas armadas de Pakistán han dado una respuesta adecuada a la agresión abierta de los talibanes afganos", dijo Naqvi, horas después de que las fuerzas afganas atacaran a las tropas fronterizas pakistaníes en lo que el gobierno talibán calificó como represalia por los mortíferos ataques aéreos anteriores.

El ejército afgano lanzó un ataque transfronterizo contra Pakistán el jueves por la noche, afirmando haber capturado más de una docena de puestos del ejército pakistaní en la última escalada de violencia entre los volátiles vecinos.

La frontera entre ambos países, de 1,622 millas de longitud, se conoce como la Línea Durand, que Afganistán no ha reconocido oficialmente.

El alto al fuego en frágil situación

Los enfrentamientos están haciendo que el alto el fuego mediado por Catar parezca cada vez más inestable. No hubo información inmediata sobre la ubicación exacta de las explosiones en la capital afgana en la madrugada del viernes, ni sobre posibles víctimas.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a ambas partes a proteger a la población civil, tal y como exige el derecho internacional, y a "seguir buscando la resolución de cualquier diferencia por la vía diplomática", según ha declarado el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.

Sobre las cifras de víctimas, hay discrepancias entre las dos partes.

El Ministerio de Defensa de Afganistán afirmó que 55 soldados pakistaníes han muerto, incluidos algunos cuyos cuerpos habían sido trasladados a Afganistán, mientras que "varios otros fueron capturados con vida".

Calculó que sus propias bajas ascendían a ocho muertos y otros 11 heridos. El Ministerio afirmó que había destruido 19 puestos del ejército pakistaní y dos bases, y que los combates habían terminado a medianoche, unas cuatro horas después del inicio del ataque.

Sin embargo, el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, afirmó que el número de soldados pakistaníes muertos era de dos, y que otros tres habían resultado heridos. Afirmó que se había informado de la muerte de 36 combatientes afganos. En una publicación en X, afirmó que Pakistán estaba dando una "respuesta firme y eficaz" a lo que calificó de fuego no provocado desde Afganistán.

Mosharraf Ali Zaidi, vocero del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, negó que se hubiera capturado a ningún soldado pakistaní. Más tarde, en una publicación en X, añadió que al menos 133 combatientes afganos habían muerto y más de 200 habían resultado heridos, y afirmó que también se habían destruido 27 puestos afganos y se había capturado a nueve combatientes.

No especificó dónde habían muerto las víctimas, y solo añadió que habría "muchas más bajas estimadas en los ataques contra objetivos militares en Kabul, Paktia y Kandahar".

Campamento de refugiados afectado

Ambas partes también informaron de intercambios de disparos en la zona fronteriza de Torkham.

Las autoridades afganas estaban evacuando un campamento de refugiados cerca del paso fronterizo de Torkham después de que varios refugiados resultaran heridos, dijo Qureshi Badlon, jefe de la Junta de Información y Concienciación Pública de Torkham. El Ministerio de Defensa dijo que 13 civiles resultaron heridos en un ataque con misiles contra el campamento, entre ellos mujeres y niños.

En el lado pakistaní de la frontera, la policía informó que los residentes también estaban siendo evacuados a zonas más seguras, mientras que algunos refugiados afganos que esperaban para cruzar de regreso a Afganistán también fueron trasladados a lugares seguros. Pakistán lanzó una amplia campaña de represión contra los migrantes en octubre de 2023 y ha expulsado a cientos de miles de personas.

La policía pakistaní informó que varios morteros disparados desde Afganistán habían caído en aldeas cercanas, pero no se reportaron víctimas civiles.

"Pakistán tomará todas las medidas necesarias para garantizar su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos", afirmó el Ministerio de Información de Pakistán en una publicación en X.

El ejército afgano difundió imágenes de vídeo de vehículos militares moviéndose por la noche y el sonido de intensos disparos. El vídeo no pudo ser verificado de forma independiente.

Meses de tensión

La tensión entre los dos vecinos ha sido alta durante meses, con enfrentamientos mortales en la frontera en octubre que causaron la muerte de decenas de soldados, civiles y presuntos militantes. La violencia se produjo tras las explosiones en Kabul que las autoridades afganas atribuyeron a Pakistán. Islamabad, en ese momento, llevó a cabo ataques en el interior de Afganistán para atacar los escondites de los militantes.

El alto el fuego mediado por Catar entre los dos países se ha mantenido en gran medida, pero ambas partes siguen intercambiando disparos ocasionalmente a través de la frontera. Las varias rondas de conversaciones de paz celebradas en noviembre no lograron alcanzar un acuerdo formal.

El domingo, el ejército pakistaní llevó a cabo ataques a lo largo de la frontera con Afganistán, afirmando que había matado al menos a 70 militantes.

Afganistán rechazó esta afirmación, alegando que habían muerto decenas de civiles, entre ellos mujeres y niños. El Ministerio de Defensa afirmó qu e se habían alcanzado "varias zonas civiles" en el este de Afganistán, entre ellas una madraza religiosa y varias viviendas. El Ministerio afirmó que los ataques constituían una violación del espacio aéreo y la soberanía de Afganistán.

La violencia militante ha aumentado en Pakistán en los últimos años, y Pakistán culpa en gran medida de ello a los talibanes paquistaníes, o TTP, y a los grupos separatistas baluchis ilegales. El TTP es independiente de los talibanes afganos, pero está estrechamente aliado con ellos. Islamabad acusa al TTP de operar desde el interior de Afganistán, una acusación que tanto el grupo como Kabul niegan.

