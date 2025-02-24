Friedrich Merz: el ganador de las elecciones en Alemania llama a que Europa se independice "paso a paso" de EEUU

Video El mundo se prepara para la nueva política exterior de Donald Trump: ¿cuál podría ser su impacto?

El candidato conservador alemán Friedrich Merz, ganador de las elecciones de este domingo en Alemania, dijo que Europa debe reforzar sus propias capacidades de defensa en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos por la guerra en Ucrania y la financiación de la OTAN.

"Para mí, la prioridad absoluta será fortalecer Europa lo más rápido posible para que, paso a paso, podamos lograr realmente la independencia de Estados Unidos" en materia de defensa, declaró Merz.

PUBLICIDAD

"Después de las declaraciones de Donald Trump en la última semana, está claro que los estadounidenses son en gran medida indiferentes al destino de Europa", dijo en un debate televisado con otros candidatos principales después de las elecciones.

Merz, líder de la alianza CDU/CSU, el grupo más votado el domingo en los comicios, dijo que no tenía "ninguna ilusión sobre lo que saldrá de Estados Unidos".

"Tengo mucha curiosidad por ver qué sucederá entre ahora y la cumbre de la OTAN a fines de junio", declaró, y agregó que era cuestionable "si seguiremos hablando de la OTAN en su forma actual o si tendremos que establecer una capacidad de defensa europea independiente mucho más rápido".

OTAN considera vital que Europa aumente el gasto en defensa

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, felicitó a Merz en una publicación en X y le dijo que estaba deseando trabajar con él en este "momento crucial" la alianza. "Es vital que Europa aumente el gasto en defensa y su liderazgo será clave", dijo Rutte.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, escribió en X que estaba "ansioso" por trabajar con el nuevo gobierno para profundizar lo que describió como "una relación ya sólida". Los objetivos señalados por Starmer son: "Mejorar nuestra seguridad conjunta y generar crecimiento para ambos países".

El líder francés, Emmanuel Macron, dijo que habló con Merz y Olaf Scholz después de los resultados electorales: Merz para felicitarlo y Scholz para expresarle su amistad.

"Estamos más decididos que nunca a lograr grandes cosas juntos para Francia y Alemania y a trabajar por una Europa fuerte y soberana", escribió Macron en X. "En este momento de incertidumbre, nos mantenemos unidos para enfrentar los grandes desafíos del mundo y nuestro continente".

PUBLICIDAD

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó los resultados como "una voz clara de los votantes" y destacó la importancia de las elecciones para Europa.

" Europa debe poder defenderse, desarrollar sus industrias y lograr los resultados necesarios. Europa necesita éxitos compartidos, y esos éxitos traerán una unidad aún mayor a Europa", escribió Zelensky en X cuando el lunes se conmemoró el tercer aniversario de la invasión rusa de Ucrania.

El presidente lituano, Gitanas Nausėda, deseó a Merz "éxito y prosperidad" en el liderazgo de Alemania, mientras que la primera ministra estonia, Kristen Michal, dijo que la victoria de Merz es clave para una Europa más fuerte y unida.

"Es crucial fortalecer nuestro apoyo a Ucrania", escribió Michal en X.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, también felicitó a Merz. "Estos pueden ser tiempos difíciles. Pero sé que, al igual que en el pasado, la Unión Europea cumplirá y saldrá fortalecida", escribió Costa en X.

Merz condena la intervención de Elon Musk en las elecciones

La líder de AfD, Alice Weidel, lamentó no haber respondido durante la madrugada a una llamada de felicitación del multimillonario Elon Musk después de convertirse en la segunda fuerza de Alemania el domingo.

Weidel dijo a los periodistas en Berlín que por la mañana había visto numerosas llamadas perdidas en su teléfono algunas de EEUU "incluso de Elon Musk". "Me felicitó personalmente", agregó.

Musk, un aliado del presidente Donald Trump, ha intervenido varias veces en la política alemana durante la campaña electoral y ha apoyado abiertamente al AfD de Weidel.

PUBLICIDAD

Eso fue respondido con fuertes críticas del canciller saliente, Olaf Scholz, y del propio Merz, quien tras confirmarse su victoria reiteró su condena a "las recientes intervenciones en la campaña electoral alemana de Elon Musk".

"Las intervenciones de Washington no fueron menos dramáticas e impertinentes que las intervenciones que hemos visto de Moscú, por lo que estamos bajo una enorme presión de los dos lados", dijo Merz.

El candidato de la Unión Democristiana, el partido de Angela Merkel, se comprometió a emprender desde este mismo lunes las difíciles conversaciones que tiene por delante para poder formar una coalición de gobierno sin pactar con AfD, con una advertencia: "El mundo no nos está esperando".

Con información de AP y AFP.

Mira también: