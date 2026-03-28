Noticias Así es el puente más alto y el museo más grande del mundo Tan solo el museo más grande tardó 20 años en construirse y tuvo un presupuesto de mil millones de dólares.

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Un sinnúmero de sitios han sido considerados por la revista TIME como los mejores lugares del 2026, basándose totalmente en sus experiencias novedosas, emocionales y relevantes para el público casual.

A continuación te mostramos el puente más alto y el museo más grande del mundo.

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¿Cuál es el puente más alto del mundo?

El puente más alto del mundo es el del Gran Cañón de Huajiang, el cual se inauguró el año pasado en septiembre y se encuentra en China. Cuenta con más de 600 metros a partir del río Beipan.

Tiene 2800 metros de longitud y tiene un peso de 21 000 toneladas de acero y representa un gran avance en la ingeniería, ya que reduce el tiempo de las personas de dos horas a dos minutos.

Esta obra inició en el año 2022, con una inversión de más de 380 mil millones de euros y con la ayuda de más de 1000 ingenieros técnicos especializados.

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El recinto más grande es el del Gran Museo Egipcio, en el que tan solo su construcción tomó 20 años; cuenta con un presupuesto de mil millones de dólares. Cabe destacar que apenas abrió sus puertas en noviembre del 2025.

De acuerdo con The New York Times, este lugar representa para el gobierno de Egipto sus ambiciones y esfuerzos para hacer que se eleve el estatus del país, al igual que apoyar el turismo.

El sitio cuenta con más de 500 mil metros cuadrados, superior a la de 80 campos de fútbol, lo cual hace imposible que se pueda recorrer en un solo día.

Una característica del mismo es que muchas de sus piezas se exponen por primera vez, después de que se pasaron años tratando de restaurarlas.

En el mismo museo no solo hay piezas, sino que también hay exposiciones usando la tecnología como un medio para representar la vida cotidiana de los egipcios, desde los cazadores con sus arcos atacando gacelas hasta campesinos con cestas muy pesadas.