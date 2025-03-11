Inician conversaciones de paz entre Ucrania y EEUU en Arabia Saudita, poco después del mayor ataque con drones a Moscú

Video Zelensky dice que está listo para trabajar en un acuerdo de paz con Rusia bajo el "liderazgo" de Trump

Las conversaciones de alto nivel entre delegaciones de Ucrania y Estados Unidos sobre cómo poner fin a la guerra de tres años entre Moscú y Kiev comenzaron este martes en Arabia Saudita, pocas horas después de que las defensas aéreas rusas derribaran 337 drones ucranianos en 10 regiones de Rusia.

En la ciudad portuaria de Yeda, en el mar Rojo, los periodistas entraron brevemente a una sala donde la delegación ucraniana se veía con el secretario de estado de EEUU para discutir el fin del mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

PUBLICIDAD

Rubio apareció sonriendo para las cámaras mientras los funcionarios ucranianos permanecieron inexpresivos sentados al otro lado de la mesa. También estaba presente el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita.

De izquierda a derecha: el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, el asesor de seguridad nacional de Arabia Saudita, Mosaad bin Mohammad al-Aiban, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, y el jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, en la reunión en Yeda este martes. Imagen Saul Loeb/AP



Al iniciar la reunión con sus homólogos estadounidenses, el jefe de gabinete de la presidencia ucraniana, Andriy Yermak, dijo a los periodistas que estaban "dispuestos a hacer todo lo posible para lograr la paz".

Y tras el diálogo, agregó: "La reunión con el equipo estadounidense comenzó de manera muy constructiva, continuamos nuestro trabajo".

Las negociaciones reflejan un nuevo impulso diplomático tras una disputa sin precedentes ocurrida durante la visita del presidente Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca el 28 de febrero.

Qué piden Rusia y Ucrania para un alto el fuego

Funcionarios ucranianos dijeron el lunes a la agencia AP que propondrán un alto el fuego en el mar Negro, lo que garantizaría un transporte marítimo más seguro, así como el fin de los ataques con misiles de largo alcance que han afectado a civiles en Ucrania y la liberación de prisioneros.

El Kremlin no ha ofrecido concesiones públicamente. Rusia ha declarado que está dispuesta a cesar las hostilidades bajo la condición de que Ucrania abandone su intención de unirse a la OTAN y reconozca como territorio ruso las regiones ocupadas.

Las fuerzas rusas han mantenido la ventaja en el campo de batalla durante más de un año y están presionando en puntos estratégicos a lo largo de la línea del frente de 600 millas, especialmente en la región oriental de Donetsk. Kiev, por su parte, ha invertido mucho en el desarrollo de su industria armamentística, especialmente en drones de alta tecnología que han llegado hasta lo más profundo de Rusia.

PUBLICIDAD

Ucrania espera que la oferta de alto el fuego convenza a Estados Unidos de reanudar la ayuda militar, el trascendental intercambio de información de inteligencia y el acceso a imágenes satelitales, que fueron interrumpidos tras la disputa de Trump con Zelensky.



Yermak también dijo que las garantías de seguridad eran importantes para evitar que Rusia invadiera nuevamente en el futuro. En 2014, Rusia arrebató Crimea a Ucrania.

Dos altos funcionarios ucranianos agregaron que Kiev está lista para firmar un acuerdo con Estados Unidos sobre el acceso a sus tierras raras, un pacto que el presidente estadounidense Donald Trump busca asegurar.

Qué dice el secretario de Estado de EEUU

En su vuelo hacia Yeda, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, explicó que la delegación estadounidense no propondría medidas específicas para poner fin al conflicto de tres años, sino que quería escuchar qué estaría dispuesta a considerar Ucrania.

“No voy a establecer condiciones sobre lo que tienen que hacer o deben hacer”, dijo Rubio a los periodistas que lo acompañaban. “Creo que queremos escuchar hasta dónde están dispuestos a llegar y luego comparar eso con lo que los rusos quieren y ver qué tan lejos estamos realmente.”

Rubio señaló que el acuerdo sobre tierras raras podría firmarse durante la reunión, pero aclaró que no era un requisito previo para que Estados Unidos avanzara en las discusiones con Ucrania o Rusia. De hecho, agregó que podría ser más conveniente tomarse un tiempo para negociar los detalles, ya que actualmente es solo un memorando de entendimiento amplio sin especificaciones concretas.

PUBLICIDAD

El secretario de Estado de EEUU, quien viajó acompañado por el asesor de seguridad nacional Mike Waltz, dijo que la suspensión de la ayuda a Ucrania era algo que esperaba se pudiera resolver en las conversaciones. "Espero que tengamos una buena reunión y buenas noticias que comunicar", declaró y aseguró que EEUU no había cortado la inteligencia para operaciones defensivas.

El ataque con drones de Ucrania: el mayor contra Moscú en lo que va de la guerra

El inicio de las conversaciones en Arabia Saudita se produjo el mismo día del mayor ataque con drones de Ucrania sobre Moscú. Al menos tres personas murieron y 18 resultaron heridas, incluidos tres niños, según informaron las autoridades, citadas por la AFP.

"El régimen de Kiev está atacando instalaciones sociales y edificios residenciales", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los medios estatales, y elogió las defensas aéreas rusas por haber funcionado "muy bien" para repeler el ataque.

La mayoría de los drones ucranianos lanzados durante la noche, 126 de ellos, fueron derribados sobre la región de Kursk, al otro lado de la frontera con Ucrania, donde Kiev mantiene cierto control. Otros 91 fueron derribados sobre la región de Moscú, según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso.

La fachada de un edificio de Moscú dañado en el ataque con drones de Kiev este martes. Imagen TATYANA MAKEYEVA/AFP via Getty Images



El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó que más de 70 drones se dirigían a la capital y fueron derribados en el mayor ataque registrado contra Moscú en lo que va de la guerra.

Las autoridades de Kiev afirmaron que el "mayor ataque con drones de la historia", en el que cientos de aparatos atacaron Moscú y otras zonas durante la noche, tenía como objetivo presionar al presidente Vladimir Putin para que aceptara un alto el fuego aéreo y naval.

PUBLICIDAD

"Esta es una señal adicional a Putin de que también debería estar interesado en un alto el fuego aéreo", dijo Andriy Kovalenko, un funcionario del consejo de seguridad nacional responsable de contrarrestar la desinformación.

Otras regiones atacadas mencionadas en el comunicado incluyen Belgorod, Bryansk y Vorónezh, en la frontera con Ucrania, así como otras dentro de Rusia, como Kaluga, Lípetsk, Nizhni Nóvgorod, Oriol y Riazán.

El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov, informó que el ataque dañó varios edificios residenciales y varios vehículos. Otra persona resultó herida en una carretera de la región de Lípetsk, según el gobernador Igor Artamonov.

Sobyanin agregó que el techo de un edificio en Moscú sufrió daños, aunque los describió como “insignificantes”. Imágenes publicadas por RIA Novosti mostraban una zona chamuscada en la fachada de un edificio residencial de varios pisos, cerca del techo, con partes del revestimiento desprendidas.

Los vuelos fueron restringidos temporalmente en seis aeropuertos, incluidos Domodédovo, Vnúkovo, Sheremétievo y Zhukovski, en las afueras de Moscú, así como en aeropuertos de las regiones de Yaroslavl y Nizhni Nóvgorod.

El tráfico ferroviario en la estación de Domodédovo, en la región de Moscú, también fue suspendido brevemente, según informaron las autoridades locales.

Las autoridades locales también reportaron la intercepción de drones en las regiones de Tula y Vladímir, adyacentes a la región de Moscú, aunque estas no fueron mencionadas en el comunicado del Ministerio de Defensa.

PUBLICIDAD

Con información de AP y AFP.

Mira también: