Trump, cada vez más cercano a Putin, pausa la ayuda militar de EEUU a Ucrania tras el enfrentamiento con Zelensky: reportes

Las discusiones en público que muestran el quiebre entre Europa y Trump por la guerra de Ucrania

El presidente Donald Trump ordenó este lunes una pausa a toda la ayuda militar a Ucrania, días después de una acalorada discusión en el Despacho Oval con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, según reportes.

De acuerdo con Bloomberg y Fox News, Washington detendrá la ayuda militar a Ucrania hasta que Trump determine que Zelensky muestre lo que el presidente considere "un compromiso de buena fe con la paz".

Un funcionario de la Casa Blanca, habló bajo condición de anonimato, dijo a AP que Trump está centrado en alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra de más de tres años desatada por la invasión total de Ucrania por parte de Rusia.

El funcionario agregó que Estados Unidos estaba “pausando y revisando” su ayuda para “asegurarse de que está contribuyendo a una solución”. Recalcó que EEUU necesita que sus socios "también se comprometan a alcanzar el objetivo" de la paz.

Trump prometió desde su campaña electoral poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania y en los últimos días expresado una creciente frustración con Zelensky por la guerra, al tiempo que ha manifestado su confianza en que se pueda confiar en el presidente ruso Vladimir Putin para mantener la paz si se alcanza una tregua en el conflicto.

Trump arremete otra vez contra Zelensky por sugerir que el fin de la guerra en Ucrania está "muy lejos"

Horas antes, Trump intensificó sus amenazas contra Zelensky, a quien acusa, sin fundamentos, de no querer la paz con Rusia. Los comentarios de Trump surgen luego de que Zelensky sugiriera este fin de semana que el final de la guerra de Rusia contra Ucrania probablemente “todavía está muy, muy lejos”.

"Es la peor declaración que puede haber ofrecido Zelensky", escribió Trump en una publicación en la plataforma Truth Social.

"Este hombre no quiere que haya paz mientras reciba apoyo de Estados Unidos y, en la reunión que tuvieron con Zelensky, (líderes de) Europa dijeron tajantemente que no pueden hacer el trabajo sin Estados Unidos. Probablemente no es una gran declaración si busca mostrar fuerza frente a Rusia", dijo el magnate, que el viernes había advertido con dejar sola a Ucrania si no era más conciliadora.

Horas más tarde, en un evento en la Casa Blanca, Trump se refirió a los comentarios de Zelensky y dijo que “si alguien no quiere llegar a un acuerdo, creo que esa persona no estará mucho tiempo”. “ Esa persona no será escuchada mucho tiempo”, agregó.

La complicada relación entre los líderes ha llegado a su punto más bajo tras una desastrosa reunión en la Casa Blanca en la que Trump y el vicepresidente JD Vance reclamaron a Zelensky por no estar lo suficientemente agradecido por el apoyo estadounidense a Ucrania desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó la invasión de febrero de 2022.

Zelensky dice que se debe “poner fin a esta guerra lo antes posible”

Tras los comentarios de Trump, Zelensky también acudió a las redes sociales y aunque no se refirió directamente a los comentarios del republicano, subrayó que “es muy importante que intentemos que nuestra diplomacia sea realmente sustantiva para poner fin a esta guerra lo antes posible”.

“Necesitamos una paz real y los ucranianos son los que más la quieren porque la guerra arruina nuestras ciudades y pueblos”, añadió Zelensky. “Perdemos a nuestra gente. Necesitamos detener la guerra y garantizar la seguridad”.

Pese a la tensión con Ucrania, Trump busca tener acceso a sus tierras raras

Se esperaba que el gobierno de Trump y los funcionarios ucranianos firmaran un acuerdo durante la visita de Zelensky la semana pasada que daría a Estados Unidos acceso a los minerales críticos de Ucrania en parte para devolver más de 180,000 millones de dólares en ayuda que Estados Unidos ha enviado a Kiev desde el comienzo de la guerra.

La Casa Blanca también ha presentado este pacto como una forma de estrechar las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania a largo plazo.

Sin embargo, la firma no se concretó después de que las conversaciones de los líderes en el Despacho Oval se descarrilaran y los funcionarios de la Casa Blanca pidieran a Zelensky y a la delegación ucraniana que se marcharan.

Aún con las tensiones Trump sugirió este lunes que no ha renunciado al pacto económico, calificándolo de “gran acuerdo”. Añadió que esperaba hablar del acuerdo durante su discurso del martes ante una sesión conjunta del Congreso.

