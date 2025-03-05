EEUU pone en pausa también el suministro de información de inteligencia tan crucial para Ucrania contra Rusia

En medio del dramático distanciamiento que han experimentado las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos desde que el inicio de la Presidencia de Donald Trump, este miércoles el director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que Estados Unidos ha "pausado" el intercambio de inteligencia con Ucrania.

"El presidente Trump tenía un cuestionamiento real sobre si el presidente (Volodymyr) Zelensky estaba comprometido con el proceso de paz y dijo: 'Hagamos una pausa'", dijo Ratcliffe a Fox News.

El presidente Trump ya ordenó el lunes suspender la crucial ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania en un intento de presionar a Zelensky para que acepte avanzar hacia el final de la guerra.

El presidente ucraniano ha respondido con claros esfuerzos de ganarse el favor del estadounidense, mostrándose dispuesto a negociar la paz con Rusia "bajo el liderazgo de Trump" y firmar un acuerdo para explotar junto a Estados Unidos parte de la riqueza mineral de su país.

Este miércoles, insistió el ucraniano en que una solución duradera a la guerra con Rusia era "totalmente alcanzable" si Europa y Estados Unidos trabajaban juntos.

"Todos queremos un futuro seguro para nuestro pueblo. No un alto el fuego temporal, sino el fin de la guerra de una vez por todas. Con nuestros esfuerzos coordinados y el liderazgo de Estados Unidos, esto es totalmente alcanzable", escribió Zelensky en las redes sociales tras una llamada con el canciller alemán Olaf Scholz.

Por su parte, también en Fox, el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, dijo que habló con su homólogo ucraniano el miércoles y que están discutiendo fechas y lugares para iniciar las negociaciones sobre el fin de la guerra con Rusia.

Waltz, quien apareció en 'Fox and Friends' el miércoles por la mañana, dijo que Trump "analizará seriamente" la posibilidad de levantar la pausa "si se concretan estas negociaciones".

Esa línea de argumentación de Zelensky es lo que hace que Ratcliffe diga que pronto Estados Unidos y Ucrania volverán a "trabajar hombro con hombro".

Trump afirmó el martes que Zelensky le dijo que su país estaba listo para las conversaciones con Moscú así como para la finalización de un acuerdo de explotación minera con Estados Unidos, mientras Ucrania trabaja para seguir adelante después de la disputa en la Oficina Oval.

Zelensky ha intentado poner de su lado a Trump, publicando en las redes sociales que su enfrentamiento en la Casa Blanca había sido "lamentable" y que quería "arreglar las cosas".

En su discurso ante el Congreso de Estados Unidos más tarde el martes, Trump leyó en voz alta lo que dijo era una carta de Zelensky.

"La carta dice: 'Ucrania está lista para sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera. Nadie quiere la paz más que los ucranianos'", leyó Trump a los legisladores estadounidenses.

Por su parte, el Kremlin afirmó el martes que un decreto ucraniano de 2022 prohíbe a Zelensky negociar directamente con el presidente Vladimir Putin.

El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, calificó como “positivo” que Zelensky expresara el martes su disposición a negociar la paz lo antes posible, “pero los detalles no han cambiado aún”, dijo en una aparente referencia al decreto ucraniano.

