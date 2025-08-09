Ucrania rechaza la anunciada cumbre entre Putin y Trump (a la que no fue invitada)

Video Trump y Putin confirman que se reunirán en los próximos días: esto se sabe del esperado encuentro

Horas después de que se confirmara la cumbre de la próxima semana entre el presidente Donald Trump y su colega ruso, Vladímir Putin, en Alaska para tratar una posible paz negociada a la invasión rusa a Ucrania, el presidente de ese país, Volodimyr Zelensky, la rechazó y advirtió que cualquier acuerdo de paz que excluya a Kiev conduciría a "soluciones muertas".

La reunión entre Trump y Putin, prevista para el viernes en Alaska, pero ni Zelensky ni ningún representante ucraniano ha sido invitado a participar en ella, lo que aviva el temor que Ucrania pudiera quedar marginada en los esfuerzos por poner fin al mayor conflicto en el continente desde la Segunda Guerra Mundial.

En un comunicado publicado en Telegram, Zelenskyy afirmó que la integridad territorial de Ucrania, consagrada en su Constitución, debe ser innegociable e hizo hincapié en que una paz duradera debe incluir la voz de Ucrania en la mesa de negociación.

"Cualquier solución sin Ucrania, es al mismo tiempo una solución contra la paz. No aportará nada. Son soluciones muertas, nunca funcionarán."

"Ucrania no dará a Rusia ningún premio por lo que ha hecho", dijo Zelensky y añadió que "los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante", en referencia a las declaraciones del presidente Trump, quien ha asomado la posibilidad de un "intercambio" territorial entre Rusia y Ucrania, lo que se entiende como el reconocimiento del control ruso sobre las zonas invadidas por Rusia.

La cumbre Rusia-EEUU que deja fuera a Ucrania

Trump afirmó que se reunirá con Putin para discutir el fin de la guerra en Ucrania.

La cumbre podría resultar crucial en una guerra que comenzó hace más de tres años cuando Rusia invadió a su vecino occidental y ha causado decenas de miles de muertes, aunque no hay garantías de que frene los combates puesto que Moscú y Kiev siguen muy alejadas en sus exigencias para la paz.

En declaraciones a reporteros en la Casa Blanca antes de confirmar la fecha y el lugar del encuentro, Trump sugirió que cualquier acuerdo podría implicar "algún intercambio de territorios", pero no ofreció más detalles. Analistas, incluyendo algunos próximos al Kremlin, han sugerido que Moscú podría ofrecer ceder territorios que controla fuera de las cuatro provincias ucranianas que afirma haber anexado.

Trump señaló que su reunión con Putin se celebrará antes de cualquier discusión con Zelenskyy. El anuncio de que planeaba recibir a uno de los principales adversarios de Washington en suelo estadounidense rompió con las expectativas de que se reunieran en un tercer país.

El gesto valida a Putin después de que la Casa Blanca y sus aliados hayan buscado durante mucho tiempo convertirlo en un paria por su guerra contra Ucrania.

La política de ultimátums y sanciones de EEUU contra Putin

Exasperado porque Putin no atendió sus llamados para frenar los bombardeos contra ciudades ucranianas, hace casi dos semanas Trump adelantó su ultimátum para imponer sanciones adicionales a Rusia y aranceles secundarios a países que compran petróleo ruso si el Kremlin no avanzaba hacia un acuerdo.

El plazo finalizaba el viernes. Pero la Casa Blanca no respondió esa noche a preguntas sobre el estado de las posibles sanciones después de que Trump anunció los detalles de su próxima reunión con Putin.

Antes del anuncio de la cumbre, los esfuerzos de Trump para presionar a Rusia para frenar los combates no habían dado resultados. El ejército del Kremlin, que es más grande que el ucraniano, se adentra lentamente en suelo rival a un gran costo en cuanto tropas y armamento, mientras bombardea de forma implacable las ciudades del país.

Un militar ucraniano porta un proyectil antes de disparar contra posiciones rusas en el frente en la región de Zaporiyia, Ucrania, el jueves 7 de agosto de 2025. Imagen Evgeniy Maloletka/AP

Dos personas murieron y otras 16 resultaron heridas el sábado por el impacto de un avión no tripulado ruso en un minibús en los suburbios de la ciudad ucraniana de Jersón, dijo el gobernador de la región, Oleksandr Prokudin.

Otras dos personas fallecieron después de que un dron ruso alcanzara su auto en la provincia de Zaporiyia, indicó el gobernador, Ivan Fedorov.

La fuerza aérea de Ucrania dijo el sábado que interceptó 16 de los 47 drones rusos lanzados durante la noche, mientras que los otros 31 alcanzaron objetivos en 15 ubicaciones diferentes. También afirmó haber derribado uno de los dos misiles desplegados por las tropas del Kremlin.