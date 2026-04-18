Alemania

Alemania lanza herramienta digital para saber si un familiar perteneció al Partido Nazi de Adolf Hitler

Un archivo del pasado nazi ahora es accesible en línea y permite rastrear, en segundos, si algún familiar estuvo afiliado al partido Nazi.

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El diario alemán Die Zeit habilitó una herramienta digital que permite a cualquier persona consultar en segundos si algún familiar estuvo afiliado al Partido Nazi (NSDAP), a partir de una base de datos histórica con millones de registros.

El buscador se apoya en archivos oficiales de miembros del régimen nazi y permite introducir nombres y apellidos para rastrear posibles coincidencias. Entre 1925 y 1945, alrededor de 10,2 millones de personas se afiliaron al NSDAP en Alemania.

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Cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, la cúpula del partido ordenó la destrucción de los registros —unas 50 toneladas de documentos— que fueron trasladados a una fábrica de papel en Múnich. Sin embargo, el proceso fue interrumpido cuando el molinero Hanns Huber reconoció la importancia del material y detuvo su destrucción.

Tras la guerra, las fuerzas estadounidenses recuperaron los archivos en 1945 y los trasladaron al Berlin Document Center en 1946. De acuerdo con el investigador Jürgen Falter, se conserva aproximadamente el 44% del archivo central y el 77% del regional, lo que permite reconstruir cerca del 90% de los registros de afiliación.

Hasta ahora, el acceso a esta información era limitado, ya que requería solicitudes formales a archivos oficiales, un proceso lento y burocrático. Con esta nueva herramienta, el acceso se vuelve más ágil y abierto al público.

Según Die Zeit, el objetivo no es señalar a personas, sino facilitar la i nvestigación histórica y promover la reflexión sobre el pasado del país y el funcionamiento del régimen nazi.

El hallazgo ha generado reacciones emocionales entre usuarios que han consultado la base de datos.

“El hecho de que mi bisabuelo fuera miembro del NSDAP había sido silenciado, nunca se había hablado de ello en la familia”, dijo un alemán.

En Alemania, los datos personales solo se hacen públicos 100 años después del nacimiento o 10 años después de la muerte, lo que hasta ahora había limitado el acceso a gran parte de esta información.

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