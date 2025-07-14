El espeluznante hallazgo de 1,500 tarántulas escondidas en envases de galletas en un aeropuerto

Video Realidad aumentada: así es la hormiga aguja asiática, su picadura es venenosa y se expande por EEUU

Unas 1,500 crías de tarántulas fueron halladas escondidas en paquetes de galletas en el Aeropuerto de Bonn, en Alemania, por la policía de aduanas del país europeo.

El espeluznante hallazgo que sorprendió a las fuerzas de seguridad de a la aduana de Colonia, ocurrió hace tres semanas, pero se anunció este lunes.

La oficina de aduanas de Colonia indicó en un comunicado que los arácnidos se encontraban en un paquete procedente de Vietnam, y se dirigía a la región de Sauerland, en Renania del Norte-Westfalia.

"El olor perceptible del paquete de poco más de 15 libras no coincidía con el supuesto contenido. Los oficiales suelen sorprenderse a menudo con el contenido de paquete prohibidos de todo el mundo, pero descubrir 1,500 contenedores de plástico con crías de tarántulas dejó atónitos hasta a los más experimentados", afirmó Jens Ahland, vocero de la Aduana Principal de Colonia.

El funcionario dijo que era "una incautación extraordinaria", pero que "entristecía ver lo que algunas personas hacen con los animales solo por lucro".

Muchos de los animales no sobrevivieron el viaje, informaron las autoridades, lo que rompió las leyes de bienestar animal. Las tarántulas sobrevivientes fueron puestas bajo cuidados veterinarios.

Además, se indicó que hay una investigación penal abierta contra el destinatario en Sauerland, puesto que los animales de cualquier tipo deben declararse en la aduana, y deben pagarse los derechos de importación si los paquetes proceden de países no miembros de la Unión Europea.

