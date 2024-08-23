Tres muertos y cuatro heridos graves tras un apuñalamiento múltiple en un festival de Alemania

Video Brutal ataque a una mujer en plena autopista: un hombre intentó lanzarla al tráfico y fue arrestado

Tres personas murieron y cuatro resultaron heridas de gravedad este viernes tras un apuñalamiento múltiple ocurrido en la ciudad de Solingen, en el oeste de Alemania, durante la celebración de un festival por el 650 aniversario del municipio.

El autor del ataque se dio a la fuga tras el ataque realizado en la plaza central de la ciudad. Según el periódico alemán Bild, la policía ha desplegado 40 vehículos para localizar al sospechoso.

Uno de los organizadores del festival, Philipp Müller, apareció en el escenario y pidió a los asistentes que abandonaran el lugar con calma.

"Por favor, mantengan los ojos abiertos, porque desafortunadamente el autor del ataque no ha sido atrapado", dijo, a la vez que aseguró que muchas personas habían sido heridas por "un hombre armado con un cuchillo".

Algunas carreras de la zona fueron cortadas mientras helicópteros sobrevolaban la zona. Las autoridades pidieron a los habitantes de la ciudad permanecer en sus casas.

El alcalde Solinger asegura que están "horrorizados" tras el ataque

El alcalde de Solinger, Tim Kurzbach, compartió en sus redes sociales un mensaje en el que asegura que todos en el municipio están "conmocionados, horrorizados y con una gran tristeza".

"Todos queríamos celebrar juntos el aniversario de nuestra ciudad y ahora tenemos que lamentar muertes y heridos. Me rompe el corazón que haya habido un ataque a nuestra ciudad. Tengo lágrimas en los ojos cuando pienso en las personas que perdimos. Rezo por las que están luchando por sus vidas", dijo en referencia a los heridos de gravedad.

También reconoció el trabajo de las fuerzas de rescate y seguridad, y tuvo un mensaje para todas aquellos testigos que tuvieron que presenciar el ataque. "Debieron ser imágenes terribles", escribió.

El llamado 'Festival de la Diversidad', que comenzó este viernes y contaba con varios escenarios que ofrecerían atracciones como música en vivo y acrobacias, fue cancelado.

Por este 650 aniversario de Solingen, una ciudad de alrededor de 160,000 habitantes, se esperaba la llegada de al menos 80,000 visitantes durante este fin de semana.

La ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, propuso recientemente endurecer las leyes de armas para permitir que solo se lleven en público cuchillos con una hoja que mida hasta 6 cm (unas 2,4 pulgadas), en lugar de los 12 cm (4,7 pulgadas) de longitud que se permiten actualmente en el país.

