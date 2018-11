El viaje del misionero John A. Chau a la remota isla india de North Sentinel en donde encontró su muerte debido a los múltiples flechazos que recibió de miembros de la tribu de los centinelas, no era un plan reciente, ni a la ligera. Era más bien una obsesión que lo había acompañado desde niño, según han revelado los miembros su congregación.

El plan de convertir a esta tribu “que no había conocido el nombre de Dios”, como se puede leer en su diario, incluyó una planeación de años en donde aprendió lingüística, antropología cultural y hasta medicina de emergencia. Claro, Chau estaba muy al tanto del historial de reacciones violentas de la tribu ante cualquier intento de contacto de personas foráneas a la isla.

Por años hizo movimientos en su propia carrera que le permitieran acercarse más a su objetivo. En 2016, Chau se unió a las fuerzas All Nations, un grupo misionero con sede en Kansas City, que envía misioneros cristianos a 40 países y en donde mostró, según su líder ejecutiva Mary Ho, su intención radical de llegar con su mensaje “a grupos no alcanzados”. "Se podía ver que cada decisión que tomó, cada paso que tomó desde ese momento, fue impulsado por su deseo de estar entre la gente de esta isla", dijo la mujer en un comunicado en el que especificó que la congregación no pensaba que Chau hubiera hecho nada ilegal.