"No era de este mundo": el testimonio de un piloto de la Armada que dice haber visto un ovni

Era 2004, David Fravor era el entonces oficial a cargo del VFA-41 Black Aces, un escuadrón de la Armada de Estados Unidos. Una tarde, mientras se encontraba volando una aeronave F/A-18 Hornet, a 100 milla de la costa entre San Diego y Ensenada, México, en unos entrenamientos para sobrevolar el Golfo Pérsico, vio un objeto más o menos del tamaño de su avión.

“El objeto se movió rápido y de una manera extraña como nunca vi a nada moverse en el aire”, le dijo el piloto al diario The Washington Post. “Era algo que no era de la Tierra”.

"Yo creo que no era de este mundo", dijo Fravor en otra entrevista que dio a ABC News este lunes. "No estoy loco, no estaba bebiendo. Pasó tras 18 años volando, he visto casi todo que puedo ver en la realidad y esto ni se le acerca", agregó

El testimonio de este piloto sobre lo que vio hace 13 años atrás ha emergido gracias a que el fin de semana, The New York Times y Politico revelaran que el Departamento de Defensa ha estado investigando durante años reportes sobre objetos voladores no identificados como parte de un programa llamado ‘Identificación de Amenazas Aeroespaciales’ (Advanced Aerospace Threat Identification Program) del que poco se sabía hasta ahora, a pesar de su creación en 2007.

En el programa, que se ha concentrado en investigar -según explicó el exoficial del Pentágono Luis Elizondo- objetos voladores anómalos que desafían las leyes de la aerodinámica, que no tienen una forma obvia de propulsión, o que tienen una maniobrabilidad extrema más allá de las saludables para un ser humano, ha sido incluido y analizado el video grabado por el piloto Fravor durante el vuelo de aquella tarde.



El piloto narró que un comandante le advirtió que había objetos voladores no identificados descendiendo por la zona que sobrevolaba de 80,000 pies a 20,000 y que habían registrado más de dos docenas por varias semanas. Cuando el piloto se acercó a la zona especificada efectivamente se topó, según narra, con un objeto que sin tener alas volaba sobre el agua.

“Tan pronto me acerqué desapareció”, narró el piloto que aseguró que aunque intentaron seguirle el rastro no lo consiguieron por lo que su extraño avistamiento se convirtió no más que en una broma entre sus compañeros de trabajo.

Según The Washington Post, este caso está incluido en un informe de 490 páginas que describe avistamientos de objetos voladores no identificados en Estados Unidos y en otros países, aunque ni el Pentágono, ni los miembros del programa con los que habló el diario han dicho que hayan encontrado pruebas de que se trate de objetos extraterrestres.

Sin evaluar el programa, Sara Seager, una astrofísica del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha explicado que el hecho de no saber el origen de un objeto no significa que venga de otro planeta o galaxia. “Lo que la gente no entiende a veces de la ciencia es que a menudo todavía tenemos fenómenos que siguen sin explicación", señaló.

Sea extraterrestre o no, el piloto Fravor cree que pueden sacarse muchos beneficios del análisis de experiencias como la que él tuvo, a pesar de las fuertes críticas que se han producido ante la evidencia de que se destinaban 22 millones de dólares para estas investigaciones: “Esta tecnología revolucionaria de ser capaces de acelerar y de ir arriba o abajo, traería avances inesperados a los hombres”.



Ahora, la historia que por años David Fravor le contó a sus hijos y a su familia está en todos los medios, aunque, confiesa que las bromas a las que tuvo que acostumbrarse después de esta experiencia no parecen detenerse.

