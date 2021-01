Terroristas entran por la frontera sur: la última bocanada de mentiras de Trump sobre migración

El presidente Trump viajó a la frontera entre Estados Unidos y México el martes [el 12 de enero] y recitó un montón de antiguas afirmaciones sobre inmigrantes y delitos que durante mucho tiempo hemos calificado de falsas o engañosas.

Por ejemplo, Trump repitió la afirmación, explosiva pero no probada, de que se ha detenido a terroristas del Medio Oriente en la frontera sur.

La administración Trump hizo esta afirmación por primera vez en el período previo a las elecciones de mitad de período de 2018, pero nunca ofreció evidencia alguna ni identificó a un solo terrorista. Los informes del Departamento de Estado dicen que no se han encontrado terroristas en la frontera sur en los últimos años.

He aquí un resumen de algunas de las afirmaciones falsas o engañosas de Trump en sus comentarios en Álamo, Texas, uno de los últimos eventos durante su mandato. Nuestra práctica no es otorgar Pinochos [el Washington Post califica con Pinochos sus verificaciones de datos e información] cuando reunimos múltiples afirmaciones, pero Trump, como de costumbre, deformó los hechos con su tergiversación sobre los inmigrantes, concluyendo así su mandato como lo comenzó. Imagínense un montón de Pinochos saltando por todas partes mientras leen sus tergiversaciones.

"Cuando asumí el cargo, heredamos una frontera abierta, disfuncional e ineficaz. Todo el mundo estaba entrando...Reformamos nuestro sistema de inmigración y logramos la frontera sur más segura en la historia de Estados Unidos. Está a un nivel nunca antes visto".

Esto es, en su mayoría, incorrecto. La administración Trump construyó cientos de millas de cercas fortificadas a lo largo de la frontera y restringió las solicitudes de asilo y la migración legal. Pero cientos de miles de migrantes ya estaban siendo detenidos durante la administración Obama en los años antes de que Trump asumiera el cargo.

Después de una disminución inicial en los totales anuales de detenciones de migrantes no autorizados en la frontera sur, el número de detenciones se disparó en 2019, por lo que la afirmación de Trump sobre la "frontera sur más segura en la historia de Estados Unidos" es, en el mejor de los casos, cuestionable.

La migración no autorizada "había estado disminuyendo en general" entre 2000 y 2017, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso, un organismo no partidista . Pero luego aumentó rápidamente.

"Después de alcanzar una cifra máxima histórica de 1,643,679 en el año fiscal 2000, las detenciones cayeron a un nivel mínimo en 45 años de 303,916 en el año fiscal 2017", señala el informe. "En el año fiscal 2018, las detenciones aumentaron a 396,579, y en el año fiscal 2019 aumentaron a más del doble a 851,508".

"Hemos arrestado a casi 500,000 extranjeros ilegales con antecedentes penales, algunos con antecedentes penales muy graves del tipo que no te gustaría saber, como asesinato".

No está claro de dónde saca Trump esta cifra. Para el año fiscal 2020, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos [ICE, por sus siglas en inglés] reportó 103,603 arrestos administrativos, un 28% menos que en 2019. Esa cifra está lejos de ser medio millón. ICE añadió que el 90% de los arrestos administrativos involucraron a personas con una condena previa, y la agencia dijo que contribuyó a 4,360 arrestos criminales en 2020.

Trump a menudo sugiere, como en estos comentarios, que todos los arrestados por ICE han cometido un crimen violento, "como asesinato", pero muchos solo tienen delitos migratorios o no violentos en sus antecedentes.

"Uno de los vacíos más grandes que cerramos fue el fraude de asilo bajo el viejo sistema ineficaz. Si alguien simplemente solicitaba asilo, lo liberaban en el país. Lo más ridículo que se haya visto. Y estábamos acogiendo a algunas personas que no querrías tener en tu país. Instituimos una serie de cambios históricos en las políticas para acabar con el fraude de asilo, y eso es lo que hicimos".

Incorrecto en varios aspectos. Trump restringió drásticamente el sistema de asilo de Estados Unidos, al reducir los límites de las admisiones anuales. Antes de sus cambios, no bastaba con solicitar asilo para ingresar al país, como afirmó Trump. Los solicitantes tenían que someterse a una entrevista con funcionarios de inmigración y mostrar un "temor creíble" de persecución o tortura en su país de origen.

Las estrictas nuevas reglas de asilo de Trump debían entrar en vigor el lunes [el 11 de enero], pero un juez federal las bloqueó en San Francisco.

"Guatemala, Honduras y El Salvador, bajo estos acuerdos críticos de cooperación en materia de asilo, la carga de la inmigración ilegal ahora se comparte en toda la región. Ahora, cuando un inmigrante ilegal es arrestado en nuestra frontera, puede ser enviado a un país vecino en lugar de a una comunidad estadounidense. Antes de que yo llegara aquí, los países no los aceptaban. Decían, no, no, no. … decían que no los aceptarían. Venían. Pueden ser asesinos, pueden ser jefes de carteles. Pueden ser personas realmente despiadadas. Los países no los querían de regreso. Y detuve todos los pagos a esos países. Detuve todo lo que iba a esos países. Y después de que detuvimos todo durante aproximadamente un mes, recuerdan que después de que detuvimos todo durante un mes, llamaron. Dijeron: 'nos encantaría tenerlos de regreso'".

Trump a menudo inventa conversaciones en las cuales deja sorprendidos con sus conocimientos o habilidades de negociación a varios jefes de Estado, que terminan sometiéndose a su voluntad.

Su afirmación de que El Salvador, Guatemala y Honduras "no aceptaban" deportados antes de las negociaciones regionales sobre asilo de la administración Trump, que datan de 2018, es rotundamente falsa. Los tres países aceptaban a cientos de miles de repatriados de Estados Unidos cada año, tanto antes como durante el mandato de Trump, según muestran las estadísticas oficiales .

"También tenemos, y hemos tenido, pero los tenemos todo el tiempo, tenemos terroristas del Medio Oriente que entran a nuestro país a través de la frontera sur. Eso fue antes de lo que ven aquí mismo [señala al muro fronterizo], porque era más fácil entrar a nuestro país por la frontera sur que por los aeropuertos o cualquier otro medio. … Estas son personas de algunos lugares muy peligrosos en el Medio Oriente. Y las cifras son mucho mayores de lo que cualquiera podría comprender".

La administración Trump afirmó esto por primera vez en el período previo a las elecciones de mitad de período de 2018, ofreciendo una variedad de estadísticas engañosas para respaldar la afirmación de que terroristas del Medio Oriente se estaban filtrando a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Pero los funcionarios de la administración nunca ofrecieron evidencia alguna ni identificaron a un solo terrorista .

En informes emitidos durante la administración Trump, el Departamento de Estado dijo que no había "evidencia creíble que indique que grupos terroristas internacionales hayan establecido bases en México, trabajado con cárteles mexicanos de la droga o enviado operativos a Estados Unidos a través de México" y que "allí no ha habido casos de grupos terroristas que exploten estas brechas para lanzar operaciones por toda la región".

Este artículo fue publicado originalmente en The Washington Post el 13 de enero de 2021.

