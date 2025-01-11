Incendios en LA: reportan al menos 16 muertos mientras ‘vientos del Diablo’ amenazan con fortalecer las llamas

Video Solidaridad en medio de los incendios en California: la comunidad se une para ayudar a los afectados

Autoridades en California reportaron que la cifra de muertos ascendió a al menos 16 víctimas mientras los cuerpos de emergencia se apresuraban a lograr una mayor contención de los incendios en el área de Los Ángeles en medio de pronósticos de fuertes rachas de viento para este sábado.

En un comunicado, la oficina del forense del condado de Los Ángeles dijo que investiga las 16 muertes. La agencia sostuvo que once de las muertes ocurrieron en el incendio Eaton y cinco en el devastador incendio en Pacific Palisades.

PUBLICIDAD

Las autoridades dijeron que esperaban que ese número aumentara a medida que los perros rastreadores de cadáveres buscaran en los vecindarios arrasados y las cuadrillas evaluaran la devastación, y el viernes las autoridades establecieron un centro donde las personas podían reportar a los desaparecidos.

Los bomberos estaban preocupados porque las rachas de viento podrían empujar las llamas hacia el mundialmente famoso Museo J. Paul Getty y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA en inglés), mientras nuevas advertencias de evacuación dejaban nerviosos a más propietarios.

Ante los temores, UCLA anunció que sus más de 40,000 estudiantes tomarán clases vía remota hasta el 17 de enero.

De acuerdo con CalFire, la agencia de combate de incendios en California, sólo había sido contenido el 11% del incendio Palisades, el más destructivo en la historia de Los Ángeles. El incendio ha consumido más de 22,660 acres.

En tanto, aún arden los incendios Eaton, Kenneth, Hurst y Archer, que en conjunto también han consumido miles de acres.

Bomberos libran una feroz batalla para contener los incendios

Se libraba una feroz batalla contra las llamas en Mandeville Canyon, hogar de Arnold Schwarzenegger y otras celebridades, no lejos de la costa del Pacífico, donde helicópteros lanzaban agua mientras el incendio avanzaba cuesta abajo.

Los bomberos en el terreno utilizaron mangueras en un intento de extinguir las llamas mientras un humo espeso cubría la ladera cubierta de chaparral.

En una sesión informativa, el jefe de operaciones de CalFire, Christian Litz, dijo que el foco principal del sábado sería el incendio Palisades que arde en el área del cañón, no lejos del campus de UCLA.

PUBLICIDAD

"Necesitamos ser agresivos", dijo Litz.

Los Ángeles vivió “otra noche de terror” por los incendios

La supervisora del condado, Lindsey Horvath, dijo que el área de Los Ángeles "tuvo otra noche de terror y angustia inimaginables, y aún más angelinos fueron evacuados debido a la expansión noreste del incendio Palisades".

Sólo una ligera brisa avivaba las llamas, pero el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los fuertes vientos locales de Santa Ana , también llamados ‘vientos del Diablo’, el enemigo de los bomberos, pronto podrían regresar.

Se ha culpado a esos vientos de convertir l os incendios forestales en infiernos que arrasaron barrios enteros en el área de Los Ángeles, donde no ha habido lluvias significativas en más de ocho meses.

El incendio también amenazaba con saltar sobre la Interestatal 405, una arteria principal de tráfico en el área, que podría convertirse en una puerta de entrada a áreas densamente pobladas en Hollywood Hills y el Valle de San Fernando.

La búsqueda de cadáveres continúa en medio de la devastación

Incluso mientras los incendios se propagaban, el sombrío trabajo de examinar la devastación continuó el sábado, con equipos realizando búsquedas sistemáticas con perros detectores de cadáveres, dijo el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna.

También se está instalando un centro de asistencia familiar en Pasadena, dijo Luna, quien instó a los residentes a respetar los toques de queda.

“Tenemos gente conduciendo de un lado a otro tratando de entrar sólo para mirar. Manténgase alejado”, dijo. "Entendemos que esto es extremadamente estresante y absolutamente desafiante, pero apreciamos la cooperación del público mientras trabajamos juntos para superar esta crisis".

PUBLICIDAD

Los incendios han consumido alrededor de 56 millas cuadradas, un área más grande que San Francisco.

Decenas de miles de personas seguían bajo órdenes de evacuación y se ordenaron nuevas evacuaciones el viernes por la noche en un área que incluye parte de la Interestatal 405 después de un brote en el lado este del incendio Palisades.

Desde que los incendios comenzaron a aparecer alrededor de una extensión densamente poblada de 40 kilómetros al norte del centro de Los Ángeles, han quemado más de 12,000 estructuras, un término que incluye casas, edificios de apartamentos, negocios, dependencias y vehículos. Aún no se ha identificado la causa de los incendios más grandes.

Los incendios siguen ardiendo, pero las primeras estimaciones indican que las pérdidas hasta ahora podrían hacer que los incendios forestales sean los más costosos jamás registrados en el país.

Una estimación preliminar de AccuWeather sitúa los daños y las pérdidas económicas hasta el momento entre 135,000 y 150,000 millones de dólares.

Los sobrevivientes regresan a los escombros de sus hogares

El viernes, muchos residentes regresaron en estado de shock a los lugares que alguna vez llamaron sus hogares. Para algunos, fue una primera mirada a la cruda realidad de lo que se perdió mientras la región de 13 millones de habitantes se enfrenta al siniestro desafío de superar el desastre y reconstruir.

Bridget Berg, que estaba en el trabajo cuando vio la cobertura televisiva de su casa en Altadena estallar en llamas, regresó por primera vez con su familia dos días después “sólo para hacerlo real”.

PUBLICIDAD

Sus pies crujieron sobre los pedazos rotos de lo que había sido su hogar durante 16 años.

Sus hijos rebuscaron entre los escombros en la acera, encontraron una vasija de barro y algunos recuerdos mientras buscaban grabados en madera japoneses que esperaban recuperar.

Su marido sacó la mano de entre los escombros cerca de la chimenea que aún estaba en pie, sosteniendo un trozo de madera petrificada que le había legado su abuela.

"Está bien. Está bien”, se dijo Berg tanto para sí misma como para los demás mientras hacía balance de la destrucción, recordando la terraza y la piscina desde donde su familia observaba los fuegos artificiales. "No es que acabáramos de perder nuestra casa: todos perdieron su casa".

Mientras algunos residentes buscaban recuerdos entre los escombros, los funcionarios les instaron a no hacerlo, advirtiendo que las cenizas pueden contener plomo, arsénico, asbesto y otros materiales nocivos.

“Si estás levantando esas cosas, las estás inhalando”, dijo Chris Thomas, portavoz del comando unificado de incidentes en Palisades Fire. "Todo eso es tóxico".

A los residentes se les permitirá regresar, con equipo de protección, después de que los equipos de daños hayan evaluado sus propiedades, dijo Thomas.

Acusan a autoridades locales de escatimar fondos para combate de incendios

Han comenzado las acusaciones de fallas de liderazgo y culpas políticas, al igual que las investigaciones.

El gobernador Gavin Newsom ordenó el viernes a los funcionarios estatales que determinaran por qué un depósito de 440 millones de litros -117 millones de galones. estaba fuera de servicio y algunos hidrantes se habían secado.

PUBLICIDAD

Newsom anunció el sábado que, en medio de la crisis, su gobierno duplicará el número de tropas de la Guardia Nacional que ya combate los incendios con ayuda de autoridades locales y de especialistas enviados por México y Canadá para contribuir en la respuesta a la emergencia. Actualmente 1,680 elementos de Guardia Nacional están desplegados para "mantener seguras a nuestras comunidades" en medio de la crisis por los incendios.

Mientras tanto, la jefa de bomberos de Los Ángeles, Kristin Crowley, dijo que el liderazgo de la ciudad le falló a su departamento al no proporcionar suficiente dinero para la extinción de incendios. También criticó la falta de agua.

"Cuando un bombero se acerca a una boca de riego, esperamos que haya agua", dijo.

El desastre arrasó las casas de todos, desde camareros hasta estrellas de cine. El gobierno aún no ha publicado cifras sobre el costo de los daños, pero las empresas privadas han estimado que ascenderán a decenas de miles de millones.

Walt Disney Co. anunció el viernes que donará 15 millones de dólares para responder a los incendios y ayudar a la reconstrucción.

Las llamas azotaron escuelas, iglesias, una sinagoga, bibliotecas, boutiques, bares, restaurantes, bancos y lugares emblemáticos locales, incluida la Western Ranch House de Will Rogers y una mansión estilo Reina Ana en Altadena que fue encargada por el rico cartógrafo Andrew McNally y se mantuvo en pie desde 1887.

Se estaba llevando a cabo una gran investigación para determinar qué causó los incendios, en la que participan el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), junto con las autoridades locales, dijo el sheriff Luna.

PUBLICIDAD

"No vamos a dejar ninguna piedra sin remover si esto es un acto criminal; no estoy diciendo que vaya a serlo; si lo es, debemos responsabilizar a quien haya hecho esto o a los grupos", dijo, de acuerdo con AFP.

"Si alguien tiene información sobre algo sospechoso, tal vez haya una conversación, tal vez haya una publicación en las redes sociales, algo que crea que no suena bien, díganoslo".

Si bien el inicio de un incendio forestal puede ser deliberado, con frecuencia es natural y, de hecho, es una parte vital del ciclo de vida del medio ambiente.

Reportan avances en el combate del incendio Eaton

Los bomberos lograron avances por primera vez el viernes por la tarde en el incendio Eaton al norte de Pasadena, que ha quemado más de 7,000 estructuras. Las autoridades dijeron que la mayoría de las órdenes de evacuación para el área habían sido levantadas.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, que enfrenta una prueba crítica de su liderazgo mientras su ciudad sufre la mayor crisis en décadas, dijo que también se detuvieron varios incendios más pequeños.

El viernes temprano, las cuadrillas habían ganado terreno en el incendio Palisades, que quemó 5,300 estructuras y es el más destructivo en la historia de Los Ángeles.

Tropas de la Guardia Nacional de California llegaron a las calles de Altadena antes del amanecer para ayudar a proteger las propiedades en la zona de evacuación por incendio, y había toques de queda nocturnos para evitar saqueos después de varios arrestos anteriores.

PUBLICIDAD

El nivel de devastación es impactante incluso en un estado que regularmente enfrenta incendios forestales masivos.

Con información de The Associated Press y de AFP.

Mira también: