Ola de calor sofoca la Costa Oeste de EEUU: hay avisos vigentes en California, Oregon, Arizona y Washington

Calor extremo tiene bajo alerta a 60 millones de personas en EEUU: así puedes cuidar tu salud

Más de 30 millones de personas permanecían este domingo bajo alertas meteorológicas por las altas temperaturas que afectan a gran parte del oeste de Estados Unidos.

Los avisos por calor excesivo se mantenían vigentes en zonas de California, Oregon, Washington y el desierto del suroeste, donde los termómetros alcanzaron cifras de tres dígitos en ciudades como Phoenix y se acercaban a máximos históricos en Seattle, según pronósticos oficiales.

Las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional en Phoenix y Tucson advirtieron que este domingo las temperaturas podrían llegar a los 111 y 108 grados Fahrenheit (43 y 42 grados Celsius, respectivamente), lo que representa un nivel “peligrosamente alto” y conlleva riesgos serios de enfermedades relacionadas con el calor, sobre todo para quienes no cuentan con aire acondicionado o métodos de refrigeración. Se prevé que los valores comiencen a moderarse a partir del martes.

Áreas del interior del sur de California también enfrentaban un riesgo extremo.

En el noroeste del Pacífico, comunidades enteras han enfrentado varios días consecutivos de calor inusual.

El aeropuerto de Seattle-Tacoma igualó un récord histórico diario la tarde del viernes, mientras que en varias ciudades cercanas se registraron marcas que empataron o superaron los máximos entre viernes y sábado, de acuerdo con la oficina local de pronósticos.

Portland, Oregon, reportó un récord de temperatura alta para el 22 de agosto, según datos preliminares: 102 grados (38.9 Celsius). Si se confirma, superaría el máximo de 98 grados (36.7 grados Celsius) registrado en esa fecha en 1942, según el NWS.

Otros 18.6 millones de personas estaban bajo un riesgo importante por calor en todo el país, lo que afectaba a trabajadores y a cualquier persona sin acceso regular a refrigeración e hidratación, incluso en Miami, informó la agencia AP.

La ola de calor lleva a algunas personas al hospital en Oregon

El sábado, varias personas terminaron en el hospital en Oregon.

Luchando contra el calor sofocante estaban corredores de larga distancia en la carrera anual de relevos Hood to Coast de Portland, que va desde el interior del Monte Hood hasta el Océano Pacífico. Al menos un corredor, compitiendo como parte de un grupo de atletas mayores de 50 años, perdió el conocimiento después de correr 4 millas.

David Loftus dijo que no recuerda haberse desmayado, pero sus compañeros le dijeron que ocurrió poco después de entregar el testigo. “Algún desconocido me vio tambalearme y me aguantó antes de que golpeara el suelo”, dijo Loftus.

Cuando recuperó el conocimiento, vio una ambulancia lista para recogerlo. Loftus, escritor y actor aficionado de Portland, dijo el sábado que se había hidratado y se había echado agua encima antes de su tramo de la carrera, pero no fue suficiente. Fue mantenido en observación durante la noche en un hospital, pero se recuperó.

Alrededor del momento en que Loftus tomó el testigo, se publicó un aviso de emergencia por calor extremo para Portland y el condado circundante. Las visitas de emergencia y las llamadas al 911 aumentaron.

“Típicamente vemos una sola visita o ninguna. Ayer, tuvimos 16 visitas, seis de ellas de participantes del Hood to Coast”, dijo Brendon Haggerty, del Departamento de Salud del Condado de Multnomah, por correo electrónico. “El área metropolitana de Portland enfrenta el mayor riesgo de calor de 2025”.

¿Cómo mantenerse a salvo del calor mortal?

Los expertos recomiendan no exponerse al calor. Los días de temperaturas muy altas permanezca en el interior, si es posible con aire acondicionado y limite las actividades al aire libre. De haberlas, estas no deberían implicar un esfuerzo físico, al menos durante las horas pico del día.

Si no tiene aire acondicionado, averigüe si su comunidad abrirá centros para acudir en caso de calores extremos. Pero incluso aquellos que tienen aire acondicionado deben planificar con anticipación en caso de un corte de energía.

Otros consejos de los CDC:

1. Beba mucha agua y tome una ducha o un baño frío.

2. Use ropa liviana y holgada, y use menos la estufa y el horno.

3. Esté atento a sus familiares y amigos, especialmente a aquellos que no tengan aire acondicionado.

Las comunidades también pueden prepararse abriendo centros para atender estos temas climáticos, en lugares como escuelas y bibliotecas. Algunas también envían mensajes de texto a los residentes o tienen líneas directas a las que las personas pueden llamar para pedir ayuda.

