Se expande la ola de calor que castiga a EEUU: "Es potencialmente mortal si no se toma en serio"

La "extremadamente peligrosa" ola de calor que afecta al Oeste del país continuará durante los próximos días y se expandirá por el Noroeste y hacia las altas llanuras del norte. El calor y la humedad también seguirán castigando a la Costa Este, sobre todo al Sudeste y el llamado Sur Profundo, informó este domingo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Se espera que durante los primeros días de la próxima semana se igualen o superen récords de temperaturas máximas de entre 90 y 110 grados a lo largo de la Costa Oeste y partes de lo que se conoce como la 'Gran Cuenca'.

El NWS ha advertido que la intensidad y duración del calor y el hecho de que las temperaturas máximas de por la noche siguen siendo muy elevadas hace que "el estrés por calor se acumule en las personas sin refrigeración e hidratación adecuadas". Por eso esta ola de calor es "extremadamente peligrosa y potencialmente mortal si no se toma en serio".

En gran parte de la Costa Oeste se mantienen este domingo las advertencias y avisos de calor excesivo y un calor peligroso persistirá también en el Atlántico Medio y el Sureste, aunque se espera que los valores de índice de calor empiecen a bajar hoy a medida que vaya entrando un aire ligeramente más seco del Atlántico.

Además del calor, advirtió el NWS, las condiciones secas y ventosas en partes del sur de Utah contribuirán este domingo a un riesgo climático crítico de incendio.

La ola de calor apenas comienza en el Suroeste

El Servicio Meteorológico Nacional dijo el sábado que extendería hasta el viernes la advertencia de calor excesivo para gran parte del Suroeste.

“Una peligrosa e histórica ola de calor apenas está comenzando en el área, y se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo durante el período de domingo a miércoles”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en Las Vegas en un pronóstico actualizado. El calor excesivo probablemente continuará hasta el viernes, según la agencia federal.

A las 10:30 am del sábado, el Servicio Meteorológico Nacional dijo que la temperatura subió a 100 grados (36.6 C) en Phoenix, que el viernes registró un récord para la fecha de 118 F (47.7 C).



Los meteorólogos predicen que las temperaturas estarán cerca de los récords diarios en toda la región durante la mayor parte, si no toda, de la próxima semana, con máximas más bajas en el desierto que alcanzarán entre 115 y 120 grados (46.1 a 48.8 C).

Los avisos de calor se habían extendido incluso a las elevaciones superiores, hasta alrededor del lago Tahoe, y el Servicio Meteorológico Nacional en Reno advirtió sobre “importantes impactos de riesgo de calor, incluso en las montañas”.

“¿De cuánto calor estamos hablando? Bueno, las altas temperaturas en todo (el oeste de Nevada y el noreste de California) no bajarán de los 100 grados (37.8 C) hasta el próximo fin de semana”, publicó la agencia. "Y lamentablemente tampoco habrá mucho alivio de la noche a la mañana".

El viernes se estableció un nuevo récord de calor para la fecha en el Valle de la Muerte de California, uno de los lugares más calurosos de la Tierra, con el mercurio subiendo a 127 F (52.8 C). La antigua marca de 122 F (50 C) se igualó por última vez en 2013.

Palm Springs, California, alcanzó los 124 grados (51.1 C) el viernes, rompiendo el récord histórico de la ciudad de 123 grados (50.5 C).

Se pronostican máximas más extremas, incluidos 129 F (53.8 grados C) para este domingo en Furnace Creek en el Parque Nacional Death Valley, y luego alrededor de 130 (54.4 C) hasta el miércoles.

La temperatura más alta jamás registrada oficialmente en la Tierra fue de 134 grados (56.67 C) en el Valle de la Muerte en julio de 1913, aunque algunos expertos cuestionan esa medición y dicen que el récord real fue 130 F (54.4 C) registrado allí en julio de 2021.

Mucho calor también en la región del Atlántico Medio

Mientras lo peor aún está por llegar a gran parte del Oeste, con temperaturas de tres dígitos probablemente: entre 15 y 30 grados (8 y 16 grados Celsius) más altas que el promedio hasta la próxima semana, el Este de Estados Unidos también enfrenta temperaturas más altas.

Baltimore y otras partes de Maryland estaban bajo advertencia de calor excesivo, ya que los valores del índice de calor podrían subir a 110 F (43 C), dijeron los meteorólogos.

"Beba muchos líquidos, permanezca en una habitación con aire acondicionado, manténgase alejado del sol y controle a sus familiares y vecinos", decía un aviso del Servicio Meteorológico Nacional para el área de Baltimore. "Los niños pequeños y las mascotas nunca deben dejarse solos en los vehículos bajo ninguna circunstancia".

Hay que protegerse frente al calor intenso

El calor extremo es una de las principales causas de muerte en Estados Unidos por fenómenos climáticos. Al año, cientos de personas mueren a causa de las altas temperaturas, de acuerdo con el NWS.

“Es indispensable mantenerse hidratado, fuera del alcance de la luz del Sol y en edificios con aire acondicionado suficientes cuando sea posible. También es igualmente importante estar al pendiente de la seguridad de amigos, familiares y vecinos vulnerables”, dijo el NWS.

