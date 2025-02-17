Un vórtice polar con peligroso frío extremo irrumpe en EEUU tras las mortales inundaciones del fin de semana

Video Crece el número de muertos por tormenta en el este del país y el clima no da tregua

La situación meteorológica del Ártico ha dado pie a la formación de un vórtice polar que ha empujado hacia Estados Unidos y parte de Europa las temperaturas extremadamente frías del polo norte, una nueva amenaza tras las mortales inundaciones del fin de semana en el sur del país.

La caída en las temperaturas se notará más fuertemente en las Montañas Rocosas y en el norte de las Grandes Llanuras, después de que tormentas invernales azotaran el este de Estados Unidos durante el fin de semana causando la muerte de al menos diez personas, incluidas nueve víctimas en Kentucky que fallecieron durante las inundaciones provocadas por intensas lluvias.

Los meteorólogos indicaron que varios estados experimentarían el décimo y más frío evento de vórtice polar de esta temporada.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advirtió sobre un “frío con riesgo para la vida” hasta el martes, con temperaturas en el noreste de Montana que se prevé que desciendan hasta -45 grados Fahrenheit con sensaciones térmicas de hasta -60 °F. Además, se esperan temperaturas de hasta -50 ºF en la mayor parte de Dakota del Norte, que permanecía bajo una “advertencia de frío extremo” junto con grandes extensiones de Dakota del Sur y Minnesota. Los avisos de frío extremo llegaban hasta Texas.

En Kentucky, el gobernador Andy Beshear dijo el domingo que el número de muertos aumentó a nueve. “Lamento compartir más malas noticias esta noche, Kentucky. Acabamos de confirmar otra muerte relacionada con el mal tiempo en el condado de Pike, lo que eleva nuestra pérdida total a nueve personas.”

Beshear había mencionado anteriormente el domingo que al menos 1.000 personas varadas por las inundaciones tuvieron que ser rescatadas. El presidente Donald Trump aprobó la solicitud de Kentucky para una declaración de desastre, autorizando a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias a coordinar los esfuerzos de ayuda en todo el estado.

Beshear indicó que la mayoría de las muertes, incluida una madre y su hijo de siete años, fueron causadas por automóviles que quedaron atrapados en aguas altas.

“Así que, amigos, manténganse alejados de las carreteras en este momento y manténganse vivos,” dijo.

Partes de Kentucky y Tennessee recibieron hasta seis pulgadas de lluvia, dijo Bob Oravec, meteorólogo del NWS. “Los efectos continuarán por un tiempo, con muchos ríos desbordados y muchas inundaciones en curso”, comentó el domingo.

Los estragos de las lluvias torrenciales el fin de semana

En Alabama, el servicio meteorológico en Birmingham informó que había confirmado que un tornado EF-1 tocó tierra en el condado de Hale. Las tormentas allí y en otras partes del estado destruyeron o dañaron un puñado de casas rodantes, derribaron árboles y tumbaron tendidos eléctricos, pero no se reportaron lesiones de inmediato.

Se declaró un estado de emergencia para partes del condado Obion, Tennessee, después de que una represa falló el sábado, inundando la pequeña comunidad de Rives, hogar de alrededor de 300 personas en la parte occidental del estado.

“Habrá evacuaciones obligatorias para los residentes de Rives debido al aumento del agua, la falta de electricidad y las temperaturas bajo cero que crean una situación que amenaza la vida,” dijo el alcalde, Steve Carr, en un comunicado el domingo.

En Atlanta, una persona murió cuando un gran árbol cayó sobre una casa en la madrugada del domingo, según el capitán Scott Powell del Departamento de Bomberos de Atlanta.

El agua sumergió autos y edificios en Kentucky y deslizamientos de tierra bloquearon carreteras en Virginia durante el fin de semana. Las advertencias de inundación se extendieron por todo Tennessee y Arkansas.

Vientos fuertes derribaron árboles y postes de electricidad en el condado Albermarle, Virginia. La policía de Charlottesville dijo el domingo en redes sociales que los tiempos de respuesta de los agentes podrían alargarse debido a “un número abrumador de peticiones de servicio relacionadas con el mal tiempo”. La policía instó a los residentes a mantenerse alejados de las carreteras.

Se reportaron cortes de energía a lo largo de gran parte de la costa este, desde Nueva York hasta Georgia y Alabama.

Montañas Rocosas, Centro Norte y Noreste con vórtice polar en camino

El hielo y la nieve hicieron que los desplazamientos por carretera fueran peligrosos en grandes extensiones de Michigan, que fue puesto bajo una advertencia de mal tiempo invernal hasta la tarde del lunes. La Policía Estatal de Michigan reportó 114 accidentes el domingo alrededor del área de Detroit desde que comenzó a nevar el sábado.

“Por suerte, la mayoría fueron salidas de un solo vehículo y no hubo lesiones graves,” dijo la Policía Estatal de Michigan en X.

Las autoridades en Colorado informaron de ocho muertos en accidentes de vehículos desde el Día de San Valentín y advirtieron a los conductores que tuvieran precaución, ya que el mal tiempo dificultaba la conducción. Las causas de los siniestros no se conocían de inmediato.

También en Colorado, tres patrullas estatales que se habían detenido al costado de la carretera fueron golpeadas por otros vehículos, incluido un caso el domingo en el que un agente se había detenido mientras las autoridades se preparaban para cerrar una carretera debido al hielo. En cada caso, los oficiales estaban fuera de sus patrullas en ese momento y no resultaron heridos.

Se emitieron alertas de alud de nieve para numerosas áreas de las Montañas Rocosas que se extienden desde Colorado hasta el estado de Washington, con el peligro calificado como más alto en Utah.

Sophia Tareen en Chicago, Nadia Lathan en Austin, Texas, John Raby en Cross Lanes, Virginia Occidental, Matthew Brown en Billings, Montana, y Christopher Weber en Los Ángeles contribuyeron a este despacho.