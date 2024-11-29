Cuáles son los pronósticos del frente ártico que congela el noreste de EEUU en el fin de semana largo tras 'Thanksgiving'

Video Cancelaciones de vuelos: lo que debes saber sobre tus derechos, reembolsos y más sobre aerolíneas

Autoridades meteorológicas alertaron por las bajas temperaturas que continuarán registrándose durante el fin de semana a medida que millones de viajeros se preparan para volver a sus casas tras la celebración del Día de Acción de Gracias.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) dijo que el frente ártico, que ocasionó un descenso en las temperaturas desde el jueves en gran parte del noreste, continuará causando estragos en la región y en partes del sureste estadounidense a lo largo del fin de semana.

PUBLICIDAD

“El frente ártico se expandirá al sur y este desde las Llanuras del norte a través del Medio Oeste hoy (viernes) y persistirán hasta la próxima semana. Las temperaturas serán las más bajas que se han registrado desde mediados de febrero”, dijo el NWS.

La agencia federal también alertó que las nevadas cerca de los Grandes Lagos se expandirán y volverán más intensas durante el fin de semana.

Prevén afectaciones a viajeros en Ohio, Pensilvania y Nueva York

En su mensaje de alertas para el fin de semana tras el Día de Acción de Gracias, el NWS dijo que las nevadas ocasionadas cerca de los Grandes Lagos podrían derivar en impactos a los viajeros en los estados de Ohio, Pensilvania y Nueva York.

“¡Manténgase a salvo y preparados!”, advirtió el servicio federal.

El mal clima podría causar disrupciones para los viajeros que se desplacen por la carretera I-90 desde Cleveland hasta Buffalo y por la I-81 hacia el norte de Syracuse.

“ Los viajes podrían ser de difíciles a imposibles, con múltiples pies de nieve acumulada en las zonas más impactadas”, dijo el NWS.

Según cifras de la compañía de seguros AAA, unos 80 millones de viajeros se desplazaron para celebrar el Día de Acción de Gracias con sus familias.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés) dijo que esperaba examinar a 18.3 millones de personas en los aeropuertos de Estados Unidos durante el periodo vacacional.

Eso sería un 6% más que durante los días correspondientes del año pasado, pero se ajusta a un patrón establecido a lo largo de 2024.

PUBLICIDAD

Además, entre la mañana del viernes y las primeras horas del sábado las temperaturas descenderán por debajo de los cero grados en buena parte de las Llanuras del norte y en el norte del Medio Oeste, sostuvo la agencia.

Las Dakotas y Minnesota experimentarán temperaturas por debajo de los -15 grados Fahrenheit.

“Esto representa un alto riesgo de hipotermia, y congelación en la piel expuesta. Mantenga un kit de supervivencia invernal si viaja”, informó.

“The cold will advance farther south and east through much of the Plains and Midwest on Friday and stick around through the weekend.”

Las temperaturas podría causar heladas en el norte de Florida

El frente ártico también traerá temperaturas inusualmente bajas al estado de Florida, con heladas que marcarán la primera congelación de la temporada.

El fenómeno climático afectará especialmente a las zonas del norte del estado, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos.

El sistema comenzará a sentirse durante la noche del domingo, cuando las temperaturas a lo largo del corredor de la autopista I-10 caigan hasta el punto de congelación o incluso por debajo de los 32 grados Fahrenheit.

Ciudades como Jacksonville, Pensacola, Tallahassee y Lake City experimentarán temperaturas inusualmente bajas para la región, según los pronósticos.

El impacto más severo se sentirá en Marianna, en el condado de Jackson, donde la sensación térmica alcanzará los 24°F el lunes por la mañana.

En otras ciudades como Panama City, la sensación será de 25°F, mientras que localidades como Crestview, Perry, Apalachicola y Graceville enfrentarán temperaturas entre 27°F y 30°F.

PUBLICIDAD

Estas condiciones representan un desafío inusual para una región acostumbrada a climas más cálidos incluso durante el invierno.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé emitir advertencias de congelamiento para varias áreas a lo largo del corredor I-10.

Este tipo de alertas se activan cuando se pronostica que las temperaturas permanecerán por debajo de los 32°F durante varias horas dentro de las próximas 24 horas.

Mira también: