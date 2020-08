Los ‘firenados’: así son los tornados de fuego que amenazan a California en medio de los incendios y la ola de calor

Un radar Doppler mostró al menos cinco formaciones de vientos rotativos en el área, aunque los expertos no pudieron confirmar que todas hayan sido tornados de fuego.

"No es como un tornado típico que sucede, todo se aclara y uno va a investigar de manera segura", dijo Dawn Johnson, experta del NWS de Reno citada por The New York Times. "En este caso, hay un enorme incendio forestal en el mismo lugar, por lo que la logística es mucho más complicada", añadió.