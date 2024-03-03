Bomberos combaten los incendios de Texas, avivados por los fuertes vientos, mientras se emiten advertencias en toda la región

Video Dos muertos y más de un millón de acres consumidos: Texas sufre el peor incendio forestal de su historia

Los fuertes vientos propagaron las llamas el domingo y provocaron al menos una evacuación mientras los aviones lanzaban retardantes contra el fuego sobre el norte del llamado Panhandle de Texas, en donde los bomberos combaten el incendio más grande de la historia del estado.

Hasta la tarde del domingo, el incendio Smokehouse Creek, que ha quemado más de 1 millón de acres, estaba contenido solo en un 15%. Otros dos incendios que quemaron un total de 180,000 acres fueron contenidos en un 60%.

PUBLICIDAD

Las autoridades no han dicho qué provocó los incendios, pero los fuertes vientos, un pasto muy seco y las temperaturas inusualmente cálidas para esta fecha han alimentado las llamas.

Una serie de incendios forestales ha arrasado más de 1,900 millas cuadradas en áreas rurales que rodean Amarillo, mientras que el incendio más grande se extendió a la vecina Oklahoma.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo el domingo que el gobierno federal ha dedicado fondos, equipos y personal para ayudar a combatir los incendios, pero advirtió que podrían avecinarse condiciones climáticas más extremas.

“Se han quemado más de un millón de acres. Y estamos en invierno y este es el incendio más grande en la historia de Texas”, dijo Mayorkas durante una entrevista con CNN. “Nosotros, como país y como mundo, tenemos que estar preparados para los crecientes efectos del clima extremo causado por el cambio climático. Es un fenómeno extraordinario que se manifestará en los próximos días y tenemos que prepararnos para ello ahora”.

Riesgo extremo de incendios

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el domingo advertencias de bandera roja, que indican un riesgo extremo de incendio debido a temperaturas cálidas, baja humedad y fuertes vientos, en gran parte del centro de Estados Unidos, incluidos Texas y sus estados vecinos de Nuevo México y Oklahoma.

Las advertencias de bandera roja también cubrieron casi todo Iowa y Nebraska, junto con grandes franjas de Kansas, Missouri y Dakota del Sur. Porciones más pequeñas de Colorado, Wyoming, Minnesota e Illinois también estaban bajo advertencias de bandera roja.



Los fuertes vientos propagaron las llamas, lo que provocó que se emitiera una orden de evacuación en Sanford, una ciudad de Texas de poco más de 100 residentes, según una publicación de la oficina de Amarillo del Servicio Meteorológico Nacional en X, anteriormente Twitter.

PUBLICIDAD

El impacto de los incendios en Texas

Mientras los bomberos luchaban contra estos incendios forestales sin precedentes, organizaciones humanitarias acudieron a las víctimas que habían perdido sus hogares y sus medios de vida. Los residentes comenzaron a llegar a las propiedades afectadas el sábado y el domingo la magnitud de las pérdidas ya comenzó a estar algo más clara.

Donaciones de entre $25 y $500 han sido fundamentales para el Fondo United Way de Ayuda para Incendios Forestales del Condado de Hutchinson, que está distribuyendo las ganancias entre las familias desplazadas.

“Ya sabemos que un gran grupo de personas no tiene seguro y perdieron sus hogares. Entonces, sin asistencia monetaria, les resultará muy difícil empezar de nuevo”, dijo Julie Winters, directora ejecutiva de United Way del condado de Hutchinson.

La organización ha escuchado estimaciones de más de 150 viviendas afectadas en el condado, y señaló que los incendios se extienden a al menos otros cinco condados, dijo Winters.

Una avalancha constante de donaciones de ropa, agua y comidas calientes llegó rápidamente a una comunidad de la zona afectada. La ciudad de Borger, Texas, instó a la gente en una publicación en las redes sociales a redirigir los esfuerzos de donación de alimentos y agua a suministros de limpieza, como palas, rastrillos, guantes y bolsas de basura.

Esta semana se confirmó la muerte de dos mujeres a causa de los incendios. Pero como las llamas todavía amenazan una amplia zona, las autoridades no han hecho una búsqueda a fondo de las víctimas o el recuento de viviendas y otras estructuras dañadas o destruidas.

PUBLICIDAD

Dos bomberos resultaron heridos mientras trataba de apagar las llamas en Oklahoma. Uno de ellos sufrió una lesión relacionada con el calor y el otro resultó herido cuando la bomba de agua que manejaba chocó con un camión cisterna. Ambos vehículos se dirigían a combatir el incendio cerca de Gage. Se espera que los dos bomberos se recuperen.

El comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, dijo que los ganaderos podrían sufrir pérdidas devastadoras debido a los incendios, pero pronosticó que el impacto general en la industria ganadera de Texas y en los precios al consumidor de la carne será mínimo. Se desconoce el número de cabezas de ganado muertas, pero Miller y ganaderos locales calculan que el total será de varios miles.

Mira también: