Incendios forestales fuera de control obligan a cerrar una instalación de armas nucleares en Texas

Una serie de incendios forestales sigue castigando el Panhandle de Texas este miércoles, lo que ha provocado evacuaciones, cortes de energía eléctrica y obligó al cierre temporal de una instalación de armas nucleares, mientras fuertes vientos, el pasto seco y temperaturas inusualmente cálidas alimentaban las llamas.

Un número indeterminado de viviendas y otras estructuras en el condado de Hutchinson resultaron dañadas o destruidas, dijeron funcionarios de emergencia locales. La principal instalación que ensambla y desmonta el arsenal nuclear de Estados Unidos cerró sus operaciones el martes por la noche.

"Hemos evacuado a nuestro personal no esencial del sitio, solo por precaución", dijo durante una conferencia de prensa Laef Pendergraft, portavoz de la Oficina de Producción de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear en Pantex. "Pero tenemos un departamento de bomberos bien equipado que ha sido capacitado para estos escenarios, que está en el sitio y observando y listo en caso de que surja cualquier tipo de emergencia real en la planta".

Horas después, la madrugada del miércoles, Pantex publicó en la red social X que la planta “está abierta para operaciones normales del turno diurno” y que todo el personal debía presentarse a trabajar de acuerdo con su horario asignado.

Pantex está a unas 17 millas al noreste de Amarillo y a unas 320 millas al noroeste de Dallas. Desde 1975 ha sido el principal lugar de montaje y desmontaje de bombas atómicas en Estados Unidos. Ensambló la última bomba nueva en 1991 y desmanteló miles.

Declaración de desastre en 60 condados

El gobernador, el republicano Greg Abbott, emitió una declaración de desastre para 60 condados y advirtió que podría ampliarse a otros, después de que el incendio más grande, el Smokehouse Creek, quemara casi 400 millas cuadradas, según el Servicio Forestal de Texas A&M. Eso es más del doble de su tamaño desde que se inició el lunes por la tarde. Este incendio ya ha quemado más terreno que todos los que sufrió el estado en 2023, juntos.

Las autoridades no han dicho qué pudo haber causado este incendio, que arrasó condados escasamente poblados rodeados de llanuras onduladas. "Se insta a los texanos a limitar las actividades que podrían generar chispas y tomar precauciones para mantener seguros a sus seres queridos", dijo Abbott.

El pronóstico del tiempo brindó cierta esperanza a los bomberos: temperaturas más frescas, menos viento y posiblemente lluvia el jueves. Pero por ahora, la situación es grave en algunas zonas.

Evacuaciones

En Borger, una comunidad de unos 13,000 habitantes a unas 25 millas al norte de Pantex, el personal de los servicios de gestión de emergencias del condado de Hutchinson planeó un convoy para llevar a los evacuados de un refugio a otro antes de los cortes de energía previstos y temperaturas nocturnas de hasta 20 grados centígrados.

A medida que aumentaban las órdenes de evacuación, los funcionarios del condado y de la ciudad transmitieron en vivo en Facebook e intentaron responder preguntas de los residentes en pánico. Los funcionarios les imploraron que encendieran las alertas de emergencia de sus teléfonos celulares y estuvieran listos para evacuar de inmediato. Dijeron que algunas carreteras tenían fuego en ambos lados y que los recursos se estaban agotando al límite.

La gente publicaba en el chat de Facebook sobre sus calles y comunidades, esperando buenas noticias, pero más a menudo la respuesta era que un área había sufrido daños o que aún no había ningún indicio de cómo le había ido.

El senador estatal de Texas Kevin Sparks dijo que se emitió una orden de evacuación para Canadian, una localidad de aproximadamente 2,000 habitantes a unas 100 millas al noreste de Amarillo. Más tarde el martes, la Oficina del sheriff del condado de Hemphill instó a cualquiera que permaneciera en Canadian a refugiarse en el lugar o en el gimnasio de la escuela secundaria porque las carreteras estaban cerradas.

También se ordenaron evacuaciones en la cercana Miami, y las escuelas en Canadian y Miami anunciaron que estarían cerradas el miércoles. Al este de Canadian, los bomberos del otro lado de la frontera en el área de Durham, Oklahoma, también alentaron a la gente a evacuar debido al incendio.

También se estaban produciendo evacuaciones en Skellytown, Wheeler, Allison y Briscoe, según el Servicio Meteorológico Nacional en Amarillo.

A unas 40 millas al suroeste de Canadian, funcionarios de la ciudad de Pampa sugirieron en Facebook que los residentes evacuaran hacia el sur y dijeron que había autobuses disponibles. Tiempo después, las autoridades anunciaron que se levantaba la orden de evacuación y que los residentes podían volver a sus casas. "Pudieron detener el incendio al norte de la ciudad", dijeron funcionarios del servicio meteorológico en X.

Al oeste, a algunos residentes de la pequeña ciudad de Fritch en el condado de Hutchinson se les pidió que abandonaran sus hogares el martes por la tarde debido a otro incendio que había saltado una carretera.

“¡Todos los que están al sur de la autopista 146 en Fritch, evacuen ahora!”, dijeron funcionarios de la ciudad en Facebook.

Advertencias y peligro de incendios

El martes por la noche, los incendios estaban a entre 20 y 25 millas de Amarillo, y el viento llevaba el humo de los incendios forestales hacia la ciudad, lo que podría afectar a personas con problemas respiratorios, dijeron funcionarios del Servicio Meteorológico.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de bandera roja y alertas de peligro de incendio para varios otros estados en la sección media del país, ya que fuertes vientos de más de 40 mph, combinados con temperaturas cálidas, baja humedad y vegetación seca en invierno crean condiciones propicias para incendios forestales.

En el centro de Nebraska, una cortadora de césped provocó un incendio en una pradera que quemó una enorme franja de pastizal aproximadamente del tamaño de la ciudad más grande del estado, Omaha, dijeron funcionarios estatales el martes.

