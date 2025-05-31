Intensos incendios en Canadá deterioran la calidad del aire en noroeste de EEUU

Video Enormes llamas y evacuaciones: incendios masivos en Canadá afectan la calidad del aire en EEUU

Autoridades en el noroeste del país reportaron un deterioro en la calidad del aire, tal como se había previsto que sucediera desde el viernes por los incendios en provincias del suroeste de Canadá.

Las autoridades en las provincias de Manitoba y Saskatchewan declararon estados de emergencia ante los intensos incendios que han derivado en la evacuación de miles de habitantes. El gobierno canadiense ha elevado su Nivel Nacional de Preparación al 5, el más alto posible, algo inusual para el mes de mayo.

Según reportes, al menos dos personas murieron por un incendio en un poblado de Manitoba que fue arrasado por las llamas.

Foto proporcionada por el gobierno de Manitoba que muestra los incendios forestales en Sherridon, Manitoba, Canadá, el martes 27 de mayo de 2025. Imagen Gobierno de Manitoba, vía AP

Según el Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios Forestales las llamas han consumido unos 1.7 millones de acres sólo en esas dos provincias y se teme que los incendios se propaguen aún más.

Pero las llamas han generado densas nubes de humo que poco a poco se han extendido hacia el sur de Canadá, afectando entidades estadounidenses en la franja fronteriza.

Los estados de Minnesota, Wisconsin, Dakota del Norte y regiones de Illinois y Ohio reportaron mala calidad del aire en mayor o menor medida ante el humo generado por los incendios canadienses.

EEUU reportan partículas de humo en el aire, según reportes

De acuerdo con el sitio AirNow de la Agencia de Protección Ambiental, se registraban partículas de humo este sábado en al menos cinco entidades estadounidenses.

“La alerta de calidad del aire continúa para gran parte de Minnesota hasta las 6 p.m. del lunes, excepto en Arrowhead, donde una fuerte brisa del Lago Superior ha empujado el humo tierra adentro y la calidad del aire mejorará el sábado”, reportó la Agencia de Control de la Contaminación de Minnesota.

La agencia estatal añadió que la alerta en esa entidad se mantendrá al menos hasta el domingo.

“Se espera más humo el domingo, pero la calidad del aire en el noreste de Minnesota estará en la categoría Amarilla (Moderada) temporalmente hoy antes de que llegue la próxima ronda de humo”, dijo la agencia.

Sin embargo, el sitio AirNow alertó de las malas condiciones en regiones de las Dakotas, Minnesota, Indiana, Ohio, Wisconsin e Illinois.

En algunas ciudades de Dakota del Norte el sitio web recomendaba evitar cualquier actividad al aire libre ante las malas condiciones del aire.

Las alertas reportaron las peores condiciones del aire en las ciudades cercanas a la frontera con Canadá.

"Estamos recibiendo humo", dijo a la AP Kevin Doom, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Chicago. "Los vientos en la parte alta de la atmósfera —a 3,000 y 6,000 metros de altura— soplan hoy desde el norte. Minnesota se está llevando la peor parte en este momento".

"El viento arrastrará ese humo hacia abajo durante los próximos días", añadió Doom.

Doom indicó que el viernes por la mañana se veía una ligera neblina sobre Chicago.

"Seguirá moviéndose con el viento", continuó. "Pero con el tiempo, continuará dispersándose, mezclándose con el aire hasta que se vuelva cada vez más tenue hasta que se desvanezca".

El verano pasado, los incendios en California, Oregón, Arizona, el estado de Washington y otras partes del oeste, así como en Canadá, llenaron los cielos de humo y neblina, obligando a algunas zonas afectadas a declarar alertas o avisos sobre la calidad del aire.

Hace dos años, el aire cargado de humo de los incendios forestales en Canadá también cubrió amplias zonas de Estados Unidos y provocó advertencias para que la gente permaneciera en casa.

Primer ministro de Canadá activa grupo de respuesta ante los incendios

El primer ministro canadiense, Mark Carney, activó un grupo de respuesta ante la emergencia por los incendios que están fuera de control.

De acuerdo con el diario The New York Times, el funcionario prometió igualar las donaciones a la Cruz Roja en el país para contribuir a la respuesta de la agencia ante la situación.

También ordenó desplegar ayuda militar a las regiones afectadas por los incendios.

La temporada de incendios forestales en Canadá se extiende de mayo a septiembre. La peor temporada de incendios forestales de su historia fue la de 2023. Abrumó gran parte de Norteamérica con humo peligroso durante meses.

Con información de The Associated Press.