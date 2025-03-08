Nueva York declara estado de emergencia por voraces incendios en Long Island

Video Solidaridad en Altadena: alimentos y ropa gratis para las víctimas de los incendios

Incendios forestales de rápida propagación arrasaron una gran extensión de terreno en Long Island, Nueva York, el sábado, avivados por fuertes vientos, arrojando espesas nubes de humo gris al cielo y provocando la evacuación de una base militar y el cierre de una carretera principal.

Los funcionarios informaron que tres de los cuatro incendios estaban completamente controlados, mientras que el otro, en Westhampton, estaba contenido en un 50 por ciento. Dos edificios comerciales sufrieron daños parciales, pero las autoridades afirmaron que las viviendas no estaban en la línea de fuego. Un bombero fue trasladado en helicóptero a un hospital para recibir tratamiento por quemaduras en la cara.

“Nuestro mayor problema es el viento”, dijo el ejecutivo del condado de Suffolk, Ed Romaine. “Está impulsando este fuego”.

Gobernadora de NY declara estado de emergencia ante incendios

La gobernadora Kathy Hochul declaró un estado de emergencia y dijo que las agencias estatales estaban respondiendo a los incendios alrededor de los Pine Barrens, una zona boscosa que alberga pueblos de trabajadores al este de la ciudad de Nueva York.

“Esto sigue fuera de control en este momento”, comentó Hochul a la estación de televisión News 12 de Long Island. “Estamos viendo que las personas tienen que ser evacuadas de la zona de Westhampton”, agregó, señalando que podrían ser necesarias más evacuaciones.

Hochul indicó que las viviendas, una fábrica química y un almacén de Amazon estaban en riesgo.

Videos publicados en redes sociales mostraron llamas disparándose hacia el aire y columnas de humo negro elevándose sobre las carreteras.

Helicópteros de la Guardia Nacional Aérea lanzaron agua sobre las llamas.

El municipio de Southampton emitió una advertencia por la tarde contra el inicio de fuegos recreativos debido al riesgo de incendios forestales. Esto ocurrió alrededor del momento en que comenzaron a aparecer los videos.

En un comunicado, Hochul dijo que la Guardia Nacional estaba brindando apoyo por medio de helicópteros y trabajando con las fuerzas del orden locales.

“La seguridad pública es mi máxima prioridad, y estoy comprometida a hacer todo lo posible para mantener a los habitantes de Long Island a salvo”, afirmó.

En sus comentarios a News 12, Hochul se negó a estimar la magnitud de las llamas, diciendo solo que estaban creciendo rápidamente.

Datos satelitales aproximados indicaron que el fuego y el humo se extendían aproximadamente 3 kilómetros (2,5 millas) a lo largo de la Sunrise Highway, según el Sistema de Información de Incendios de la NASA para la Gestión de Recursos.

La policía cerró una sección de la carretera, que es una vía principal hacia el East End de Long Island.

Los incendios se desataron cerca del Aeropuerto Francis S. Gabreski, desde el cual la Guardia Nacional lanzó al menos un helicóptero. Uno de los edificios comerciales que se quemó parcialmente estaba cerca del aeropuerto.

El personal de la base fue evacuado como medida de precaución a partir de la 1:45 de la tarde, dijo el portavoz Cheran Cambell en un comunicado.

