Tornados en el Medio Oeste causan estragos en negocios y viviendas: reportan tres muertos y temen que sean más

Los tornados que el jueves provocó un potente sistema de tormentas que afectó a varios estados del Medio Oeste causaron estragos en viviendas y negocios, además de que dejaron al menos tres muertos en Ohio.

La magnitud de la destrucción hace temer que los fallecidos puedan ser más. Las tormentas dejaron una estela de destrucción, además de en Ohio, en Kentucky, Indiana y Arkansas. Se sospecha que hubo tornados que tocaron tierra en Illinois y Missouri.

La Oficina del Sheriff de Bellefontaine, Ohio, confirmó los tres decesos. Además, en Winchester (Indiana) las autoridades pusieron desde primera hora de este viernes una operación de rescate. Allí se reportaron "muchos, muchos heridos de consideración", según dijo el comisario de la policía estatal de Indiana Douglas Carter.

" Desconozco el número. No sé dónde están. No sé qué tipo de heridas sufren”, agregó Carter en declaraciones a reporteros poco antes de la medianoche. “Hay muchas cosas que aún no sabemos”.

Funcionarios estatales solicitaron a las autoridades federales la movilización de la Fuerza Especial de Indiana para colaborar en las labores de búsqueda en Winchester, una localidad de 4,700 habitantes situada a 70 millas al noreste de Indianapolis, según una publicación del equipo de rescate en X, antes Twitter. Es uno de los 28 equipos de Búsqueda y Rescate Urbano patrocinados por el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

“Estoy conmocionado. Esto es abrumador”, afirmó el alcalde de Winchester, Bob McCoy. “Escuché lo que parecía un tren y luego empecé a oír sirenas”.

El regidor y su esposa se refugiaron en un armario durante el tornado, que azotó la zona alrededor de las 20:00 horas. “Nunca había escuchado ese sonido antes y no quiero volver a oírlo de nuevo”, apuntó.

"Un tornado grande y extremadamente peligroso confirmado"

El presunto tornado de Winchester causó daños en una tienda Walmart y en un Taco Bell en la localidad, dijo el jefe policial del condado de Randolph, Art Moystner, a la televisora FOX59/CBS4, añadiendo que los trabajadores de emergencias son los únicos autorizados a desplazarse por el condado.

Casi al mismo tiempo que el tornado arrasaba Winchester, otro tocó tierra a unas 75 millas al este, en Ohio. El presunto tornado se registró en el extremo sur del lago Indian y afectó a los pueblos de Lakeview y Russells Point, según Sheri Timmers, vocera del condado de Logan, donde se ubican.

“Hasta donde sabemos, hay muchos heridos. No sabemos el alcance de sus lesiones”, indicó Timmers. “Un parque de autocaravanas se vio afectado”.

Muchos edificios de la zona del lago Indian resultaron dañados, apuntó la portavoz, pero el alcance total de la destrucción aún se estaba evaluando. Por el momento tampoco estaba claro si había desaparecidos.

Amber Fagan, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de la zona del lago, dijo que la localidad de Lakeview quedó “completamente arrasada” y que el tornado azotó viviendas, lugares de acampada y una lavandería.

“Hay lugares en llamas”, dijo añadiendo que parte del tendido eléctrico había atravesado ventanas.

Se ha habilitado un albergue para los desplazados.

También en Ohio, funcionarios de emergencias del condado de Huron dijeron en Facebook que había un “tornado grande y extremadamente peligroso confirmado” cerca de Plymouth, a unas 75 millas al noreste del Lago Indian.

Al oeste de Winchester, en el condado de Delaware, funcionarios de emergencias indicaron que, según las primeras evaluaciones, hasta la mitad de las estructuras del pequeño pueblo de Selma resultaron dañadas por un posible tornado y varias personas sufrieron heridas leves.

Antes en el día, las tormentas causaron daños en viviendas y casas rodantes en las comunidades de Hanover y Lamb, a orillas del río Ohio, en Indiana.

Hubo reportes no confirmados de tornados en el condado de Jefferson, Missouri, y en el de Monroe, Illinois, pero no se reportaron daños de inmediato.

El Servicio Nacional de Meteorología dijo en X que era posible que el mal tiempo continuase el jueves en la noche desde el noreste de Texas a Indiana y Ohio.

